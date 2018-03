El finançament irregular de les campanyes de Sarkozy té una branca valenciana

La detenció policial de l'expresident de França Nicolas Sarkozy pel presumpte finançament il·legal de la campanya que el va portar a l'Elisi el 2007 ha tornat a posar en dubte les pràctiques polítiques del mandatari que pretenia "refundar" el capitalisme. En aquestes investiga la policia investiga l'ús de diners del règim libi de Muamar el Gadafi per a guanyar les eleccions, però Sarkozy té oberta una altra causa per la que s'haurà d'asseure en el banc dels acusats pel finançament il·legal del seu partit en els comicis del 2012.

Aquestes denúncies judicials i policials naixen de sengles recerques del mitjà de comunicació francés Médiapart, que en el seu moment va apuntar a Espanya com un dels punts des d'on podria haver rebut fons presumptament irregulars. Així, una estafa realitzada a Benidorm en els anys d'apogeu de la bambolla immobiliària hauria sigut un dels focus d'aqueix finançament. El protagonista, l'empresari d'origen francés Roch Tabarot, germà de la que fou secretària general de la UMP de Sarkozy entre 2012 i 2014, Michèle Tabarot.

En aquests moments, l'Audiència Nacional investiga Tabarot per apropiació indeguda i insolvència punible per una presumpta estafa immobiliària per import d'uns 72 milions d'euros. L'empresari -que segons la premsa francesa encara manté bons contactes i segueix molt lligat a la seua influent família a França- suposadament va vendre centenars de pisos sobre plànol en uns terrenys que no li pertanyien, així com hauria llogat habitatges que mai no va pagar a uns 700 particulars. Una de les estafes més grans que es recorden en la província d'Alacant.

Roch Tabarot, quan va acudir al jutjat a declarar pel cas. EFE

Segons va publicar en el seu moment Mediapart, el seu grup immobiliari, Riviera Invest, hauria retirat 13,5 milions d'euros en efectiu i realitzat nombroses transferències al Marroc, Estats Units i França. En aqueixos moviments de capital estarien les pistes del presumpte finançament irregular. La policia va detenir Tabarot el 2008 per aquesta causa.

De moment, els propietaris i perjudicats per la presumpta estafa de Tabarot no han vist ni un euro i l'empresa amb la qual s'haurien realitzat aquestes pràctiques ja ha sigut liquidada. El jutge Santiago Pedraz continua amb la investigació d'aquesta causa de presumpta corrupció i persegueix els diners defraudats en països estrangers.

Beneficiari de Terra Mítica

Roch Tabarot també va ser un dels beneficiats de la compra dels terrenys sobre els quals es va instal·lar el parc d'atraccions Terra Mítica. Per a la seua construcció, es van expropiar deu milions de metres quadrats de terreny no urbanitzable d'especial protecció forestal. Es trobaven entre les poblacions de Benidorm i Finestrat. Però, un fet curiós havia ocorregut quatre anys arrere: un incendi havia arrasat una part dels terrenys.

El sòl en part carbonitzat va ser adquirit per diversos empresaris. Tabarot en va ser un. Amb l'arribada del parc impulsat per la Generalitat d'Eduardo Zaplana aquest sòl va multiplicar per cent les plusvàlues.