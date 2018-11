Alzira demanarà la zona catastròfica per les inundacions

Este dilluns ha tingut lloc la segona reunió de caps de departament en la qual s’ha establert el procediment d’arreplegada de dades per tal d’elaborar una memòria avaluadora amb les dades objectives de les incidència per la pluja. Este document inclourà dades referides tant a la ciutadania com a empreses i comerços, associacions i espais públics.

Un dels punts més importants de la reunió consistix en l’habilitació de dos tràmits a la Clau amb la finalitat de replegar les dades aportades per la ciutadania i els comerços. L’aportació de dades no pressuposa el dret a tindre una ajuda o indemnització.

Està previst reforçar el servei a la Clau en cas que siga necessari, per tal de tramitar danys urbans, rurals i de vehicles.

L’Ajuntament demana als veïns dels barris de les Basses, l’Alquenència i Venècia-Pere Crespí que acudisquen a les oficines de la Clau per tal de fer el tràmit “Pluges novembre 2018, comunicació de danys” amb la finalitat de comptar amb la informació més detallada possible de cara a l’elaboració la memòria avaluadora. A més, els ciutadans també podran fer un tràmit per a sol·licitar ajuda dels Serveis Municipals per a la retirada d’objectes afectats o neteja.

Estos dos tràmits també estaran disponibles a la seu electrònica per a poder fer la comunicació Online, sense haver d’assistir presencialment a la Clau.

L’alcalde d’Alzira, Diego Gómez, i el regidor de Gestió Urbanística, Fernando Pascual, es reuniran este dimarts, 20 de novembre, amb el delegat del Govern, Juan Carlos Fulgencio, per tal d’exposar les conseqüències de l’episodi de pluja i aportar les dades inicials aportades per la ciutadania.

A més, Gómez i Pascual traslladaran la petició de la millora de les infraestructures hídriques necessàries per tal d’evitar les inundacions i sol·licitarà una reunió conjunta amb la Confederació Hidrogràfica del Xúquer.