Impossible? Mislata aprova els pressupostos per unanimitat de PSPV, PP, Compromís i Ciudadanos

El ple municipal de Mislata va aprovar aquest dijous els pressupostos per a 2019 amb el vot unànime de totes les formacions: PSPV, PP, Compromís i Ciudadanos. Els comptes de l'executiu local de Carlos Fernández Bielsa ascendeixen per al pròxim exercici a més de 30 milions d'euros, la quantitat més alta dels últims 7 anys.

Des del govern municipal s'afirma que aquesta unanimitat s'ha aconseguida perquè es porten "diversos mesos treballant en idees que s'han vist reflectides en el pressupost per a 2019", i que ara "permetrà realitzar noves inversions rebaixant al mateix temps la pressió fiscal". Afigen també que amb aquest pressupost, el deute històric es reduirà un 10% més, i se situarà en 13,2 milions d'euros, "lluny dels 39,5 milions d'euros que va reflectir la auditoria de 2011".

Per a la portaveu del govern socialista, María Luisa Martínez Mora, “la voluntat d'aquest govern ha sigut des del primer dia obrir els pressupostos al diàleg, intentar sumar suports i incloure propostes d'altres grups".

Per la seua banda l'alcalde socialista González Bielsa assegura que es tracta de "un gran pressupost per a seguir fent polítiques per a les persones, polítiques socials que milloren la vida de la gent. Tornem a incrementar les partides en matèria cultural, esportives, educatives, més serveis per a joves i majors, apostem clarament per la igualtat, l'ocupació i el comerç de proximitat".