La recuperació del servei ferroviari l’Alcúdia-Moixent acosta el Corredor Mediterrani a Alacant

“Passets per a la gran obra que suposa el Corredor Mediterrani, però que són de vital importància per a fer-lo realitat”.

D’aquesta manera ha definit l’Alt Comissionat del Corredor Mediterrani, Josep Vicent Boira, les dues novetats de la infraestructura que es materialitzaran en els pròxims dies.

D’una banda, Boira ha destacat que el 21 de febrer visitaran les obres, ja acabades, del tram de la línia C2 entre l’Alcúdia de Crespins i Moixent, que des de l’any 2010 s’ha fet amb autobús. Si bé encara no hi ha una data concreta per a la posada en marxa del servei, el termini de temps serà breu, ja que també s’han anat fent proves de vies.

Boira ha destacat la importància d’aquest fet, ja que, unit a l’execució del tram Moixent-La Encina, permetrà desviar tot el trànsit ferroviari per aquesta plataforma per a poder instal·lar, d’aquesta manera, les vies d’amplària internacional entre València i Alacant, necessàries perquè puga transcórrer el Corredor Mediterrani.

D’altra banda, com ja va avançar el coordinador del Corredor recentment en el programa Despierta Valencia de CV Radio, ja es van formant els maquinistes de l’Euromed que en els pròxims mesos es desviaran per la variant de Vandellòs, fet que reduirà mitja hora el trajecte Alacant-València-Barcelona.

“Això permetrà que els trens puguen passar de circular per aquest tram a 160 quilòmetres per hora i arribar als 300 quilòmetres per hora”.

Boira ha destacat, a més, que el fet d’haver iniciat ja la formació dels maquinistes permetrà posar en marxa el nou traçat tan bon punt obtinga el vistiplau de l’Agència de Seguretat Ferroviària, fet que està previst per al primer trimestre d’enguany.