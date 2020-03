Cosidores de calcer de Petrer teixeixen una xarxa solidària per a fer front a l’escassetat de màscares davant de l’avanç del coronavirus

Les cosidores de calcer, última baula de la cadena de muntatge i sinònim de precarietat i economia submergida, s’han situat al capdavant de la solidaritat en protagonitzar una gesta en poques hores que els ha portat a produir de manera altruista unes 10.000 màscares que ajuden a pal·liar les conseqüències de la crisi del coronavirus.

L’acció va començar a la fi de la setmana passada quan responsables del departament de l’Hospital General Universitari d’Elda-Petrer no van tindre altre remei que llançar una crida a la societat civil. Es quedaven sense màscares als centres de salut de Petrer, element sanitari indispensable no solament per als professionals sanitaris, sinó també per als pacients.

En col·laboració amb la Regidoria de Sanitat i Participació Ciutadana de Petrer, que dirigeix la regidora socialista Juani Ochoa, es van llançar a la carrera a la recerca d’un exèrcit de cosidores de calcer que donaren forma al material sanitari que havia facilitat el centre hospitalari.

Sorprenentment, es van trobar amb una disposició màxima de les cosidores, nombroses en aquesta ciutat sabatera on gairebé totes les treballadores del calçat tenen màquina de cosir calcer a casa, relata María Luisa de Lamo Parrilla, una de les primeres cosidores que ha estat al capdavant d’aquesta iniciativa des del principi.

En qüestió d’hores, havia corregut la veu, insisteix. “Actualment tothom hi vol col·laborar i ens pregunten com s’ha de fer per a aportar el seu granet d’arena”, apunta aquesta petita empresària dedicada a confeccionar sabates per a les festes de Moros i Cristians.

De tal manera que dissabte ja disposaven de “mil màscares i escaig” a raó d’unes 160 fetes per cada cosidora des de casa; es responia així també a la necessitat del format del teletreball que ha demanat l’Administració. S’estima que a primeres hores de dilluns s’ha superat la xifra de 10.000 màscares gràcies a una xarxa de col·laboració que ha aconseguit la ciutat veïna d’Elda. “Tothom s’hi ha implicat”, assenyalen des del consistori.

Des de Cano, Artículos de Calzado y Marroquinería, empresa a què van recórrer divendres per comprar les gomes per a les màscares, en qüestió de minuts els van contestar que els les donaven... debades; fins i tot, joves com Paco o Víctor van obrir diumenge la fàbrica de calçat per ajudar al tall; o l’última incorporació, Inescop, centre tecnològic del calçat, s’acaba d’oferir per a tallar el material amb les seues màquines i accelerar així el procés.

“Tot el poble”, insisteix María Luisa, en al·lusió a aquesta localitat alacantina de 35.000 habitants, ha seguit la iniciativa de les enfranquidores, que ha donat a conéixer en les xarxes socials Juan Membrive, el fill de María Luisa, fins a fer-ne viral el missatge.

Fonts de l’Hospital General d’Elda-Petrer confirmen que va eixir d’ells la crida, però demanen no fer declaracions. Només volen recalcar que el material que han facilitat a les cosidores de calcer “ha sigut validat des de Medicina Preventiva” i que “s’esterilitzarà abans de fer-lo servir”. Aquestes mateixes fonts consultades afigen per telèfon, abans de tornar a la faena en plena crisi pel coronavirus, que estan emocionades per la resposta de Petrer. “Només podem dir que moltes gràcies a tothom”.