Compromís trenca el pacte de Govern a Paterna per Puerto Mediterráneo

Puerto Mediterráneo ha trencat la tibant corda del Pacte del Batà, l'acord entre PSPV, Compromís i Paterna Sí que Es Pot (la marca de Podem en les municipals) per al municipi valencià. Compromís marxarà formalment el divendres del Govern municipal de Paterna, com ha anunciat el seu portaveu en una roda de premsa aquest dimecres.

La formació valencianista abandonarà també les seues competències a l'Ajuntament, mentre que els representants de Podem han explicat que es replantejaran el seu paper, en considerar que, sense pacte, la seua presència no té sentit.

Segons ha explicat l'encara tinent d'alcalde, Juanma Ramón, la ruptura es deu a una creixent desconfiança respecte al PSPV, incentivada pel projecte del macrocentre comercial i d'oci Puerto Mediterráneo. L'alcalde ha autoritzat l'inici del procés per requalificar 1'5 milions de metres quadrats per a iniciar el projecte.

El portaveu d'Esquerra Unida a l'ajuntament ha carregat contra Compromís, considerant la seua decisió "hipòcrita, oportunista i electoralista". Per a Javier Parra, "Compromis va perdre tota credibilitat el dia que va decidir formar part del govern" i apel·la al fet que la població del municipi "no es deixe engalipar pels cants de sirena de projectes fatídics per al seu territori".

Les diferències entre valencianistes i socialistes sobre aquest projecte s'havien fet notar més enllà de l'àmbit municipal. Des de la conselleria de Medi Ambient, el principal opositor va ser Julià Álvaro (Compromís), exsecretari autonòmic, que argumentava problemes amb la connexió amb la carreta més pròxima (la CV-35). En Obres Públiques, els socialistes eren més proclius a donar el sí al projecte, el qual finalment no va tirar avant.

L'empresa promotora va tornar a presentar fa uns mesos un projecte similar més verd, Intu Mediterrani, per a intentar eludir els possibles problemes amb la conselleria i obtindre l'aprovat en l'informe d'impacte ambiental. No obstant això, malgrat la renovació del projecte, a la formació valencianista, que conjumina sensibilitats ecologistes i es posiciona contrària a aquest model comercial, el projecte no li fa gens ni mica de gràcia.