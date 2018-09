Compromís insta PSOE i Podem a obrir les portes en el Congrés a l'eliminació de les diputacions provincials

Malgrat que forma part del govern provincial que presideix el socialista Toni Gaspar a València, Compromís no renúncia a la seua idea d'eliminar les diputacions provincials. Així, la formació valencianista plantejarà en el Congrés la reforma de la llei de bases de règim local perquè cada comunitat autònoma puga decidir la seua organització territorial i poder, així, eliminar les diputacions, institucions "caduques" que "ja no tenen sentit en el segle XXI", segons ha afirmat el seu portaveu en el Congrés, Joan Baldoví.

Tal com ha explicat el portaveu parlamentari de Compromís, la Constitució ja recull en el seu article 141.2 que el Govern i l'administració autònoma de les províncies estaran encomanats "a diputacions o altres corporacions de caràcter representatiu", i ha advocat pel canvi en la llei de bases de règim local perquè els valencians puguen decidir quina és la seua organització territorial.

A més, ha indicat que hi ha una majoria "suficient per a poder canviar les coses". "Que aqueixa majoria que hi ha ací en el Botànic siga possible a Madrid i comencem el camí per a canviar les coses", ha apuntat Baldoví, el qual també considera que "no estaria de més que Ciutadans, que en reiterades ocasions ha parlat d'aqueixa duplicitat" en les diputacions, donara suport a aquesta mesura, que és "absolutament regeneradora".

El portaveu de Compromís en les Corts, Fran Ferri, ha demanat als socis del Botànic, PSPV i Podem, que donen suport a aquesta iniciativa a Madrid. Ha incidit que l'objectiu final de la coalició no és tan sols buidar les corporacions provincials de competències, sinó "eliminar-les".

Ferri ha anunciat que se sumen a la proposta de Podemos de buidar de competències les diputacions, una llei que ha explicat esmenaran perquè es reculla la proposta dels valencianistes en el Congrés relacionada amb la llei de bases de règim local. Si els d'Antonio Estañ accepten l'esmena de Compromís, la formació valencianista secundarà la proposta de Podem en les Corts.

La proposta de la formació morada, en forma de proposició de llei, suposa la transferència de les competències provincials en matèria d'infraestructures, ocupació, turisme, medi ambient, desenvolupament sostenible, educació, cultura, esports, salut, benestar social, seguretat i ordre públic a l'administració autonòmica.

La vicepresidenta de la Diputació de València, Maria Josep Amigó, ha incidit que "han de desaparéixer" perquè no responen al model territorial que planteja Compromís, els diputats no són triats directament pels ciutadans i generen "redundàncies" en les competències, que poden ser assumides per la Generalitat, mancomunitats o entitats comarcals.

"Buidar" de contingut polític les diputacions

Per això, ha defensat "buidar-les de contingut polític", tal i com manté han impulsat en aquests tres anys, "eliminant la discrecionalitat en el repartiment de recursos públics" reduint els convenis singulars, "potenciant l'autonomia municipal, eliminant els plans teledirigits" i "unint esforços amb la Generalitat".

A més, ha subratllat l'aposta per "potenciar les comarques" i per ajudar les mancomunitats, les grans oblidades del PP", fins a aconseguir les reformes legals necessàries per a la seua eliminació. Preguntada sobre com afectaria la supressió a àmbits com el MuVIM, l'Hospital General de València o el cos provincial de bombers, ha indicat que són qüestions a estudiar i en les quals ja s'està treballant, perquè hi ha "clàusules" a les quals atendre.

En tot cas, ha defensat que "el que sempre s'ha demanat és que es respecten els drets laborals" dels treballadors que depenen de la diputació. "Res és insalvable, res és impossible si no hi ha voluntat", ha dit. A més, ha indicat respecte al patrimoni de la corporació, que podria "perfectament passar a ser propietat de la Generalitat".