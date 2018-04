Joan Ignasi Pla sobre el suposat finançament il·legal del PSPV: "Fa dotze anys la legislació era la que era"

El que va ser secretari general dels socialistes valencians, Joan Ignasi Pla, el qual s'ha vist esguitat per la investigació pel suposat finançament il·legal del PSPV i del Bloc, ha trencat el seu silenci. Pla, col·laborador habitual de l'emissora de ràdio 99.9, ha participat en el programa de Juanma Doménech 'Societat Valenciana', on ha parlat de la qüestió.

L'exlíder dels socialistes valencians, que ha assegurat tenir una tranquil·litat "total i absoluta" respecte de la seua actuació al capdavant del partit, ha dit respecte al presumpte finançament il·legal: "fa dotze anys la legislació era la que era, i jo crec que es va actuar bé". "Els tribunals, pel que a mi fa, ja han dit el que havien de dir: res", ha postil·lat.

A més, ha recordat que va deixar de ser secretari general del PSPV a l'octubre de 2007, mentre que els procediment judicials oberts es refereixen a fets succeïts posteriorment, en 2008, 2009 i 2010. "Què tinc jo que veure?", s'ha preguntat.

L'exdirigent socialista té assumit que serà cridat a declarar al Senat en la comissió impulsada pel Partit Popular sobre el finançament irregular dels partits polítics, "ja m'han dit que he d'anar, doncs aniré", ha asseverat Joan Ignasi Pla, qui també s'ha referit al president de la Generalitat, Ximo Puig, i la vicepresidenta Mónica Oltra, "difícilment podran assumir cap responsabilitat perquè en el moment no la tenien".

Se sent "dolgut"

Pla, qui ha defensat que les seues actuacions sempre han estat guiades per la "honestedat" i la "integritat", ha reconegut sentir-se "dolgut" familiar i empresarialment, després de més d'una dècada allunyat de la primera línia de la política. "Et veus en totes les fotos i en tots els informatius relacionat amb delictes de falsedat en document, delicte electoral, malversació o prevaricació, però el teu nom no apareix per res", apuntava l'exdirigent socialista, qui insistia: "només amb posar presumpció no és suficient, el mal ja està fet, perquè pràcticament ja m'han fet culpable de no sé quantes coses. Açò és el que et dol".

Segons el parer de l'exlíder del PSPV, es tracta d'una qüestió estrictament política. "No és casualitat que algú presente una denúncia i la presente en un moment concret", apunta en referència a la documentació aportada per l'exvicepresident del Consell José Císcar davant la unitat de Blanqueig de Capitals, "estem davant una picabaralla política, però jo porte més de deu anys fora de la política". En aquest sentit, Pla es pregunta perquè Císcar no va acudir al jutjat de guàrdia o a la Fiscalia.

Contractes amb Crespo Gomar

Respecte a les contractacions amb l'agència Crespo Gomar, Joan Ignasi Pla ha explicat que apareixen pagaments rellevants a aqueixa mercantil (al voltant de 400.000 euros) "perquè nosaltros contractem amb aqueixa empresa". No obstant açò, ha puntualitzat que no van treballar amb Crespo Gomar en campanya, "perquè les campanyes electorals, pel que recorde de la meua època i en el cas del PSOE, tenen comptabilitat diferent, perquè en ser eleccions en tota Espanya les paga Madrid".