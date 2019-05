Un programa de Toni Cantó en la desapareguda Canal 9 va costar més del doble del que es paga ara en À Punt

Cada capítol del programa Mira, mira, presentat per Toni Cantó i emés en Canal 9 entre desembre del 2002 i abril del 2003, va costar a l’erari 50.000 euros. Hui, la nova televisió pública À Punt paga quantitats sensiblement inferiors per programa. De fet, no arriben ni a la meitat del que va costar el 2002 i el 2003 el programa del portaveu de Ciutadans en les Corts. Així, À Punt directe, costa 16.449 euros, El matí À Punt 14.485 o Assumptes Interns, 11.644,56, segons les dades de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació.

Com a gran part de la programació de l’extinta Canal 9, Mira, mira –un programa en prime time en què els concursants, mitjançant càmeres ocultes, gastaven bromes– va passar a la història sense pena ni glòria. El seu presentador, el portaveu de Ciutadans en les Corts Valencianes, Toni Cantó, va cobrar 6.000 euros per programa, segons els contractes signats entre l’empresa pública i la productora de l’ara parlamentari autonòmic. Hui dia, segons fonts consultades, un presentador d’À Punt de programes similars al que va fer Cantó cobra com a màxim 2.000 euros. És a dir, menys de la meitat del que va cobrar Cantó.

L’actor i polític de Ciutadans es va referir nombroses vegades a la nova televisió pública valenciana durant la precampanya. “Em sembla una vergonya que el tripartit valencià es gaste 60 milions d’euros en una televisió sectària, que és un quiosquet a les ordres de Compromís”, va afirmar Cantó en una entrevista amb aquest diari.

El 27 de novembre de 2002 l’UTE de les productores Trivisión SL, Intercartel SA, Malvarrosa Media SL i Ardent TV SL i la directora de Canal 9 llavors, Genoveva Reig, van signar un contracte que establia en la clàusula setena que la televisió pública aportaria el presentador. Així, aquell mateix dia Reig va signar amb Cantó un contracte d’arrendament de serveis paral·lel que establia un pagament per programa al presentador de 6.010,12 euros. També van aprovar una suma de 1.800 euros per “despeses derivades del transport, allotjament i manutenció” del presentador pels assajos del programa.

En el contracte de l’actual portaveu de Ciutadans en les Corts Valencianes s’establia que totes dues parts s’obligaven “a mantindre els termes i les condicions confidencialment”. A més, la mateixa clàusula establia que les parts adoptarien “totes les mesures possibles per a garantir eficaçment aquesta confidencialitat”.

Després d’unes quantes pròrrogues i annexos, dels 11 capítols previstos en el primer contracte, Canal 9 va acabar contractant-ne 19. Solament en sis mesos, la mercantil de Cantó es va embutxacar 134.554 euros. El portaveu de Ciutadans en el Parlament valencià va usar Detle Producciones SL, tal com va publicar aquest diari, per a facturar els seus treballs com a actor entre el 2002 i el 2004 i estalviar-se així impostos. El programa va tindre una quota de pantalla tres punts per davall de la mitjana de Canal 9 en aquella època, segons va informar El País el 2002.