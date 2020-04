Una empresa menuda es querella contra el gegant Amazon en l’Audiència Nacional per estafa a gran escala: “Milers de pimes han perdut els diners”

Amazon, propietat de Jeff Bezos, hauria “ordit” un pla que “revist caràcters d’estafa a gran escala” amb el qual causa “un perjudici patrimonial contra una gran quantitat d’usuaris i titulars de comptes associats” del gegant de la distribució, segons la querella que ha presentat en l’Audiència Nacional l’empresa valenciana Quickshop SL contra la multinacional i la seua vicepresidenta a Espanya i Itàlia, Mariangela Marseglia.

La petita empresa valenciana considera que Amazon detecta determinats paràmetres per bloquejar les vendes d’un producte estrela dels venedors que usen la plataforma en línia. “L’estudien, observen què ven, i quan detecten productes estrela o amb èxit de vendes, li tanquen les vendes i es queden els diners”, assegura la querella. “El que pretenen és robar-li el proveïdor”.

Aquesta mercantil, dedicada al comerç a l’engròs no especialitzat, era un seller d’Amazon que, en l’argot intern de la multinacional, designa els venedors que usen la plataforma a canvi del pagament d’un cànon fix mensual. L’usuari abona la seua compra a Amazon, que al seu torn paga al venedor... o no.

La querella, avançada per Valencia Plaza i a què també ha tingut accés aquest diari, denuncia que Amazon s’ha “apropiat de tots els imports de les vendes” de Quickshop SL, “sense que haja transferit ni un sol euro al seu compte corrent”.

“Per més rocambolesc que resulte, podem afirmar que Amazon es finança, almenys en part, amb l’import que sostrau i estafa a una quota determinada dels seus venedors”, afirma l’advocat Javier Gimeno Ortega en la querella, que reclama un import de 36.384,6 euros de responsabilitat civil.

L’empresa valenciana es va donar d’alta en Amazon el 27 de juliol de 2019. Tres mesos després, la multinacional va comunicar a Quickshop SL que transferiria al seu compte 23.783,4 euros per vendes a Espanya, el Regne Unit, França i Alemanya.

“Cap de les transferències pretesament enviades han arribat al compte de Quickshop SL, que va haver d’interrompre immediatament les seues vendes, tant en Amazon com en els altres portals o marketplaces, ja que s’havia quedat sense fons propis amb què adquirir noves mercaderies per poder vendre-les posteriorment, atesa la magnitud que aquesta xifra suposava per a una empresa menuda”, indica la querella.

Així doncs, la mercantil valenciana s’ha vist abocada al “tancament definitiu”. Quickshop SL va haver de parar immediatament les seues vendes el 24 d’octubre i sol·licitar aqueix mateix dia un crèdit de 4.000 euros per cobrir les vendes i les comandes pendents, “perquè calia comprar els productes que a la mercantil se li havien demanat i enviar-los als seus compradors, que els adquirien i els pagaven a través de la plataforma Amazon”.

La multinacional de Jeff Bezos “s’ha apropiat descaradament de l’import de totes i cadascuna de les vendes” de l’empresa valenciana, que va veure que Amazon tancava unes quantes vegades el seu compte i impedia així accedir a la documentació sobre l’històric de vendes i de transaccions fetes.

Mariangela Marseglia, màxima responsable d'Amazon per a Espanya i Itàlia. Europa Press

La querella considera que el tancament “sense avís previ” del compte constitueix un delicte de danys que va generar un “perjudici tan greu” que va suposar la fi de la seua activitat comercial. A més, considera que el tancament de comptes dels venedors és una “pràctica habitual” d’Amazon, que crea una “situació d’indefensió absoluta”.

L’empresa va enviar tres correus electrònics reclamant el pagament de les transferències “sense haver obtingut cap resposta”. “Hi ha centenars o milers de venedors afectats amb la mateixa sistemàtica metodologia criminal d’Amazon”, postil·la la querella, que afirma que la multinacional, a més dels seus ingressos per les comissions que cobra als venedors i pels serveis logístics, s’embutxaca “ingressos fraudulents producte de les seues activitats il·lícites”.

Un advocat de l’empresa va enviar uns quants requeriments al gegant del comerç en línia, que va rebutjar la pilota escudant-se en el fet que els serveis de marketplace “no són explotats ni gestionats per Amazon Spain Services SL, per la qual cosa aquesta entitat manca manifestament de legitimació i no té cap capacitat per a donar satisfacció a cap dels requeriments”. Malgrat això, i com a “mostra de bona fe”, la multinacional diu que s’ha remés el requeriment a “l’entitat corresponent”.

La “sibil·lina evasiva” no acaba de convéncer l’empresa ni els seus representants jurídics. “Semblaria un joc de prestidigitació si no estiguérem parlant d’una estafa a gran escala a centenars o milers de petits empresaris individuals o pimes que han perdut els diners”, escriu el lletrat Javier Gimeno.

Les pràctiques “clarament delictives d’Amazon” detecten “productes estrela o amb èxit de vendes, els tanquen les vendes i es queden els diners” dels venedors, conclou la querella, que sol·licita que es prenga declaració com a investigada a la vicepresidenta d’Amazon a Espanya i Itàlia, Mariangela Marseglia.