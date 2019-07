El grupo parlamentario de Ciudadanos pacta con el PP a espaldas de su portavoz su lugar en el Parlamento de Castilla y León

Ciudadanos ocupará la primera fila del hemiciclo del Parlamento Autonómico de Castilla y León. Por primera vez en la historia, el PP, que siempre gobernó y ocupó esos primeros escaños, pasará a la segunda fila. Se trata de una propuesta que ha hecho el presidente de las Cortes a la Mesa, Luis Fuentes, de Cs, y a la que se ha opuesto el Grupo Parlamentario Socialista.

Francisco Igea, que intenta tener una relación cordial con los grupos se ha pronunciado en la Junta de Portavoces, donde se comunicó la propuesta en primer lugar: "Yo no tengo ningún inconveniente, no vamos a hacer una cuestión de Comunidad por los sitios donde nos sentamos". Su opinión no se ha tenido en cuenta ni por el PP ni por Ciudadanos, que han votado a favor y han sacado adelante la propuesta de Fuentes.

La Mesa de las Cortes está formada por el presidente, Luis Fuentes (Cs), el vicepresidente primero, Francisco Javier Vázquez (PP), la vicepresidenta segunda, Ana Sánchez (PSOE), el secretario primero, José Francisco Martín (PSOE), el secretario segundo, Óscar Reguera (PP) y la secretaria tercera, Marta Sanz (Cs).