El único diputado de Vox en las Cortes de Castilla y León se niega a hacer pública su declaración de bienes

El único diputado de Vox en las Cortes de Castilla y León, Jesús García Conde, no ha autorizado la publicación de su declaración de bienes en la web del Parlamento Económico. Él es la excepción entre los 81 diputados que obligatoriamente tienen que comunicar sus posesiones muebles e inmuebles así como saldos y préstamos bancarios y, facultativamente, autorizar la posterior exposición de los mismos.

Las Cortes de Castilla y León facilita a los procuradores un formulario de autorización, en el caso de García Conde, al contrario que ocurre con sus compañeros en el hemiciclo, no ha sido cumplimentado. La decisión de no hacer públicos sus bienes no es una decisión de partido, ya que los diputados de Vox en el Congreso, los que permanecen por formar parte de la diputación permanente tras la disolución de la Cámara en septiembre ante la convocatoria de las pasadas elecciones generales del 10N, sí tienen publicada su declaración en la web. El único concejal de Vox en el Ayuntamiento de Valladolid, Javier García Bartolomé, también ha autorizado la publicación de su declaración de bienes.

Entre las declaraciones de bienes de los procuradores de Castilla y León destaca especialmente el saldo en cuentas bancarias de Miguel García Nieto (PP), con 358.000 euros en depósitos, una vivienda y una parcela en gananciales, dos vehículos y una motocicleta de los años 2016, 2017 y 2018 y ninguna hipoteca o crédito.