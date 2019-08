La consejera de Sanidad asegura que las listas de espera han bajado "globalmente" en Castilla y León

La consejera de Sanidad, Verónica Casado, ha asegurado que las listas de espera han bajado "globalmente" en Castilla y León, aunque también ha reconocido que puede que hayan experimentado un aumento en algunas de las especialidades.

La consejera ha confirmado la publicación de las listas en la página web de Sacyl, entre las que se incluyen las estructurales, las quirúrgicas, las de consultas externas y las de pruebas diagnóstico-terapéuticas, divididas por especialidades y centros.

"Evidentemente, no podemos resolver los problemas si no conocemos la envergadura de los mismos", ha reconocido la consejera, quien ha añadido que no se trata de un "problema de maquillaje" sino de "cómo se intorducen los datos en el sistema".

En este sentido, ha señalado que la mejor manera de gestionar las listas es ponerlas "encima de la mesa" por especialidades y por hospitales para detectar "dónde se encuentran los problemas y resolverlos".

A su juicio, el fallo es que, "a veces, los criterios no están aplicados de manera homogénea en los diferentes hospitales" y ha abogado por evitar aplicar los mismos criterios a "limones y sandías".

"La primera medida es tener unas buenas listas de espera para entender lo que está pasando para hablar con los equipos directivos", ha concluido.

Igea se compromete a mejorar el sistema de información

El propio vicepresidente y consejero portavoz, Francisco Igea, conocedor de esta materia en su condición de médico, anunciaba posteriormente en su comparecencia ante los medios, una vez celebrado el primer Consejo de Gobierno tras el parón estival, el compromiso de publicar los "cuadros de mando" de los servicios de todos los hospitales de la Comunidad, con el desglose de toda la actividad por facultativo y por quirófano", como una herramienta fundamental para conocer todos los datos e identificar dónde se producen los problemas.

Igea ha reconocido la existencia de "disparidad" de datos entre unos hospitales y otros, y en tal sentido ha anticipado también la necesidad de mejorar el sistema de recogida de información.

"Estamos trabajando con los directores de los hospitales, pero se prevé que el gerente de Sacyl, Manuel Mitadiel, se reúna con el director general de Sistemas de Información y con los responsables de esta materia de todos los hospitales para armonizar los datos a fin de que no sean tan dispersos. Se requiere de un sistema de información que recoja y armonice toda esta estadística", insiste Igea.