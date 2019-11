El Ayuntamiento de Valladolid se lleva el primer puesto en unos premios de la Comisión Europea por su modelo de contratación

El sistema de Contratación Pública del Ayuntamiento de Valladolid ha sido galardonado este martes en Helsinki (Finlandia) con el primer puesto de su categoría en los Premios Europeos a la Promoción Empresarial que otorga la Comisión Europea. El proyecto por el que fue seleccionado el Ayuntamiento de Valladolid en la categoría de Mejora del Entorno Empresarial ha supuesto que 81% de los contratos del consistorio se adjudiquen a pymes. El consistorio se ha impuesto a las dos alternativas con las que competía, la búlgara Fast Tracking Success y la checa Trh inovací.

The #EEPA2019 Jury has selected... Fomento de la Contratacion Publica con Pymes as the winner! 🇪🇸🥇 #SMEAssembly2019#EEPA2019pic.twitter.com/KVId9WdJh3