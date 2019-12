La Fundación Villalar se mantendrá y tendrá un mes para realizar propuestas para su "transformación"

La UPL Por Ávila han apostado por su disolución y Podemos se ha ausentado de la reunión La Fundación "no puede seguir tal y como está planteada" y no ha logrado cumplir sus objetivos, aunque haya habido aciertos El presidente de las Cortes considera que la Fundación no cumple sus fines, como el de fomentar el "sentimiento de pertenencia", algo "inabordable"