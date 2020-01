Medio millar de vallisoletanos se concentran por una España "que no siente vergüenza de su identidad y no rechaza su épica ni su historia"

"Es un perro muy tranquilo. Ha sido ponerle la bandera de España y se ha emocionado". Cuco, con la enseña española en el lomo, es uno más en la concentración promovida por Vox bajo la plataforma ‘España existe’ que se ha celebrado este gélido domingo en Valladolid. Unas quinientas personas se han manifestado frente a la fachada del Ayuntamiento al grito de ‘Viva España, viva el Rey y viva la Constitución’ para reclamar una España "que no siente vergüenza de su identidad y no rechaza su épica ni su historia".

Cuco, en la concentración de Valladolid. A. Camazón

"Lo que hoy nos une no son las ideologías, lo que hoy nos une aquí es España, nuestra soberanía y nuestra Constitución. Nuestro amor por lo que somos y no pueden arrebatarnos. España existe y no es un mito; no somos fruto de ideas de un laboratorio", ha proclamado el único diputado de Vox en el Congreso por Valladolid, Pablo Sáez.

A pesar de que en la concentración se pretendía destacar la importancia de la Constitución y llamar a todos los votantes de todos los partidos a defender "la concordia nacional", uno de los manifestantes ha gritado "¡Arriba España!", a lo que otros tantos han respondido "¡Arriba!".

"Existe una España fruto del esfuerzo y sacrificio de nuestros antepasados con un patrimonio y una soberanía hoy amenazados por un Gobierno en manos del separatismo", ha continuado el dirigente de Vox ante familias con niños, personas mayores y adolescentes junto a sus banderas de España -incluso algún paraguas- en una plaza Mayor todavía decorada con los últimos retazos de Navidad.

Sáez ha leído el mismo manifiesto que se ha recitado frente a decenas de ayuntamientos esta mañana en una convocatoria que estaba llamada a ser nacional y conjunta. Así, diferentes líderes del partido ultranacionalista han repetido: "En España cabemos todos menos los que quieren romper el marco de convivencia utilizando las instituciones para sus intereses de partido, debilitando la democracia como ya han hecho los aliados de este Gobierno en países hispanoamericanos".

El dirigente del partido de Abascal, que revalidó su escaño en las pasadas elecciones del 10-N, ha asegurado que los votantes de izquierdas "son los más estafados". "Somos conscientes de que una mayoría de votantes de izquierdas no quiere que su voto sirva para romper España", ha insistido.

El diputado y miembro del Comité Ejecutivo Nacional de Vox ha exigido que el Gobierno de Sánchez, recién conformado, "combata a los enemigos del orden constitucional", "traiga detenido al golpista Puigdemont" -competencia de la Justicia belga- y defienda "la Unidad de España y detenga al condenado Quim Torra". Tras varios aplausos, la concentración ha concluido al son del himno de España y el ‘Libre' de Nino Bravo.