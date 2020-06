El vicepresidente de la Junta de Castilla y León advierte que su Gobierno "actuará" si los alcaldes no cancelan las fiestas patronales

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, ha advertido que su gobierno "actuará" si los alcaldes de la comunidad incumplen con las recomendaciones sobre las fiestas patronales de la Comunidad. La semana pasada, el vicepresidente explicó que se recomienda a los consistorio no celebrar las fiestas este verano ante el riesgo de aumentar los contagios de COVID-19. Sin embargo, espera no tener que llegar a ese extremo, y espera que quienes han mostrado su disconformidad recapaciten. "Nuestra intención es no tomar ninguna medida, que los alcaldes comprendan la necesidad de las medidas. La inmensa mayoría, más del 90% nos han manifestado estar de acuerdo".

"Hay algunas cosas más importantes que la vanidad de algunos", ha aseverado sin referirse a los alcaldes socialistas de Valladolid, Óscar Puente y de León, José Antonio Diez, quienes han cuestionado la recomendación de la Junta de prohibir todas las fiestas patronales. El vicepresidente ha preferido "no comentar" la postura de los alcaldes de León y de Valladolid, muy críticos con la posible cancelación de sus fiestas, aunque ha sido más benévolo con el alcalde Burgos, Daniel de la Rosa, de quien ha dicho "hace muy bien su trabajo y continuará haciéndolo".

De la Rosa ha asegurado este jueves que el decreto de la Junta de Castilla y León sobre la nueva normalidad "deja a los ayuntamientos a los pies de los caballos". El acuerdo decretado el pasado 19 de junio " ha pasado el muerto a las corporaciones locales", ha declarado.

Igea comprende las "molestias" de algunas medidas "desagradables" que ha aprobado la Junta para la nueva normalidad y ha recordado, que al igual que el ejecutivo autonómico hace su trabajo, los regidores tienen que hacer lo mismo, sin embargo ha dado por hecho que el alcalde de Burgos cumplirá.