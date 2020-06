El alcalde de Valladolid se resiste a cancelar las fiestas a pesar de la recomendación de la Junta y tomará una decisión el 14 de agosto

El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, ha criticado duramente la decisión de la Junta de Castilla y León de recomendar la cancelación de todas las fiestas patronales de la Comunidad durante el verano. Puente, como ya hizo este fin de semana en su cuenta de Twitter, cuestiona los criterios de la Junta, que tilda de "ideológicos" en lugar de sanitarios, al permitir, entre otros eventos, los festejos taurinos, pero no que los Ayuntamientos puedan celebrar conciertos en el marco de las fiestas municipales.

En este sentido, el alcalde cuestiona que la Junta haya optado por hacer una recomendación a los consistorios en lugar de una prohibición general. "No prohíben porque saben que si es así que tienen que pagar e indemnizar a los artistas porque nosotros se lo reclamaríamos", ha sentenciado. Así, Valladolid se da de plazo hasta el próximo 14 de agosto para tomar una decisión sobre la cancelación o no de las fiestas de San Lorenzo, previstas para el 4 de septiembre. Aunque Puente ha adelantado que, si la situación epidemiológica no mejora para entonces, las Fiestas y Ferias de Valladolid no tendrán lugar, del mismo modo que no se van a celebrar las fiestas de San Juan en la ciudad esta semana.

El regidor vallisoletano ha pasado estos días revisando las medidas de la nueva normalidad para Castilla y León anunciadas por el vicepresidente y portavoz de la Junta, Francisco Igea, este viernes, que, en teoría, dejarían a Valladolid sin sus fiestas grandes. Para el alcalde, las medidas en general están "picadas" de las normativas de otras comunidades autónomas. En su análisis, se ha detenido, en concreto, en los apartados sobre las fiestas patronales. Para Puente, "es equivocado y extemporáneo" prohibir ya todas las festividades, porque es difícil prever en qué situación epidemiológica estará la comunidad a mediados de septiembre.

Puente ha tratado de desmontar todos los argumentos esgrimidos por la Junta y ha concluido que son "discutibles", "equivocados" e "ideológicos". El regidor ha criticado que Igea argumentase, en dicha rueda de prensa, que este año no había mucho que celebrar, en relación a los fallecidos por la COVID-19. Según Puente, la vida hay que celebrarla "siempre". "Celebrar la vida es nuestra forma de vida", ha sostenido. También ha criticado el argumento de que se han suspendido otras fiestas icónicas como los Sanfermines. "Si las fiestas de Valladolid fueran el 7 de julio, también habrían sido suspendidas", ha asegurado.

En su alocución, Puente se ha detenido en que la Junta se presta a revisar cada semana "toda esta panoplia de medidas, salvo la recomendación de las fiestas", ya que Igea consideró insolidario que unos municipios pudiesen celebrar sus fiestas en septiembre mientras que no habrían podido hacerlo en julio. "¿Por qué? Porque no se puedan hacer en julio, los que tenemos nuestras fiestas en septiembre nos tenemos que fastidiar?", se ha preguntado.

Puente ha defendido que la cuestión de mantenerlas va más allá de lo folclórico. el sector de la hostelería ha trasladado al equipo de Gobierno que si se pueden mantener las fiestas es posible que puedan salvar el año. "¿Si podemos salvar el año de la hostelería, tenemos que renunciar a ello porque no se haya podido salvar en Burgos?". El regidor ha tendido la mano a la ciudad de León, cuyas fiestas, en honor a San Froilán tienen lugar en octubre: "Si nosotros en septiembre hemos tenido que suspender nuestras fiestas, ¿en qué nos beneficia que los leoneses no puedan hacer las suyas? Si nosotros no llegamos, estaremos en San Froilán para ayudar".

Para el alcalde la "recomendación, prohibición, advertencia o amenaza" de la Junta, se ha hecho "sin ningún diálogo" con los municipios, a pesar de que que el Gobierno autonómico aseguró el viernes que se había decidido con la Federación Regional de Municipios y Provincias. Pero según el alcalde, Valladolid y tampoco León, "las dos principales capitales de provincia" están representados en ese órgano. Así, denuncia que ambas ciudades han "estado al margen" de la decisión cuando se juegan mucho. "Yo no puedo decir que me sienta representado por la Federación que tampoco me ha consultado. Por tanto, decisión ha sido adoptada sin diálogo".

A pesar de que el Ayuntamiento se da de plazo hasta el 14 de agosto, la concejala de Cultura y Turismo, Ana Redondo, ha asegurado que ya barajan en todos los posibles escenarios, entre los que se baraja una posible cancelación de gran parte de los eventos. Redondo ha querido agradecer la posición del grupo de trabajo para la recuperación de Valladolid, del que forman parte todos los grupos municipales salvo Vox, que ha respaldado que su concejalía empiece a preparar posible planes alternativos en caso de que se cancelen las fiestas.