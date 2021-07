El mapa de la explosión de los contagios en jóvenes: los casos suben en la mitad de las provincias

Casos not. en la semana Hospitalizados En UCI Muertes not. en la semana

En tan solo una semana, la evolución del coronavirus en España ha dado un giro de 180 grados. En apenas siete días hemos pasado de un descenso generalizado de los contagios, con los casos subiendo solo en siete provincias, a un aumento de la transmisión en la mitad de las provincias. La llegada del verano y el macrobrote de Mallorca que afecta a 12 comunidades explican en buena parte el cambio de tendencia.

Los casos se han duplicado esta semana. El incremento de un 105% de los contagios notificados por las comunidades autónomas en la última semana se produce principalmente entre los más jóvenes, que triplican la incidencia media del país. En una veintena de provincias los nuevos positivos con edades entre 10 y 29 años han aumentado más de un 50% en dos semanas. En Cantabria, donde la incidencia en este grupo es de 678 casos por cada 100.000 habitantes –con datos del ISCIII–, el crecimiento casi vertical de la curva deja las peores cifras de la pandemia en este colectivo.

Los nuevos focos de contagios se ubican principalmente en las costas mediterránea y cantábrica, así como Extremadura, el oeste de Castilla y León y Santa Cruz de Tenerife. Las provincias de Salamanca, Baleares, Barcelona, Cáceres, León y Pontevedra han visto como los nuevos positivos se duplicaban en tan solo dos semanas. En Cantabria y Valencia los contagios se han llegado a triplicar en el mismo periodo.

Esta subida de la curva deja una decena de provincias otra vez por encima del umbral de los 150 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días, considerado de riesgo alto o muy alto. Barcelona es en este momento la provincia que registra una incidencia más elevada: alcanza los 278 casos. Esta cifra casi se multiplica por tres entre los más jóvenes. En el grupo de 10 a 29 años la incidencia supera los 750 casos por cada 100.000 habitantes y sigue en aumento.

IA 14d jóvenes IA 14d Tendencia Muertes

Para ver la situación de la pandemia en España con más detalle, el mapa de arriba muestra las principales variables. Primero, la incidencia de contagios por habitante entre los jóvenes de 10 a 29 años, el grupo de edad con mayor nivel de positivos. Después, los datos de incidencia general de casos por habitante en las últimas dos semanas y la tendencia de los contagios en cada provincia, es decir, si los casos están subiendo 📈 o bajando 📉. Por último se muestra el total de muertes confirmadas en cada provincia desde el inicio de la pandemia.

Estos datos los publica el ISCIII (Instituto de Salud Carlos III) a través de la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica (RENAVE) y lo hace por fecha de diagnóstico o, en su ausencia, la fecha de inicio de síntomas o declaración. Hay que tener en cuenta que los datos de la última semana pueden estar ligeramente infraestimados por los retrasos en las notificaciones de las comunidades autónomas.

Los datos señalan que en las dos últimas semanas los casos están subiendo 🟦 en 27 provincias (en 19 de ellas a mucha velocidad 🟦🟦), en otras 9 se mantienen estables ⬜ o en fase de meseta, y en las 16 restantes están en descenso 🟩 (en 8 están bajando a mucha velocidad 🟩🟩). Mostramos las curvas de nuevos casos diarios en cada provincia agrupadas según su situación: de más alarmante ⚠️a más positiva ✅. ¿Cuántas provincias tienen muchos casos por habitante y continúan subiendo? ¿Cuáles han aplanado la curva de contagios? ¿Y en cuáles hay pocos casos pero el virus se está expandiendo muy rápido? Para evitar los picos de detecciones en un día concreto, se ha calculado también la media de ambas cifras incluyendo los últimos siete días.

👉 Es importante tener en cuenta que las cifras de contagios actuales no son comparables con la curva registrada al inicio de la pandemia. El número de pruebas que se realiza ahora comparado con las que se llegaban a hacer en marzo no tiene nada que ver, ni tampoco la estrategia. Hace ocho meses solo se detectaban los casos de aquellas personas que acudían a los hospitales en estado más grave, es decir, "la punta del iceberg". Ahora se hacen pruebas a casos leves y se detecta un porcentaje de asintomáticos o presintomáticos, gracias al rastreo de contactos. De ahí que el récord de incidencia de enero no pueda compararse al pico de incidencia alcanzado en la primera ola, pero sí al de la segunda.



Las provincias que vuelven a subir: incidencia alta de casos y repuntan Provincias con una incidencia en 14 días de más de 100 casos por 100.000 habitantes. Los casos están subiendo en parte del Mediterráneo, Tenerife y el oeste de la Península. Para los casos diarios se muestra la media de los últimos 7 días. Casos diarios IA (14 días) Aplanan la curva pero los casos bajan más lento Provincias con una incidencia en 14 días de más de 100 casos por 100.000 habitantes. Los casos están bajando a menor velocidad o están estabilizados en Andalucía, Euskadi y La Rioja. Para los casos diarios se muestra la la media de los últimos 7 días. Reducen la incidencia a la mitad en dos semanas Provincias con una incidencia en 14 días entre 100 y 500 casos por 100.000 habitantes donde los casos están bajando a mucha velocidad. No están bajando a mucha velocidad en ninguna provincia. Para los casos diarios se muestra la la media de los últimos 7 días. Sin provincias en este grupo En buena situación pero mala tendencia Provincias con baja incidencia: menos de 100 casos confirmados por 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Los contagios vuelven a subir en Comunitat Valenciana, Galicia y Murcia, donde se registran pocos contagios. Para los casos diarios se muestra la la media de los últimos 7 días. Poca incidencia del virus y los casos no suben Provincias con baja incidencia: menos de 100 casos confirmados por 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Registran pocos casos y los casos están estabilizados o bajando Madrid, Navarra y parte del interior de la Península. Para los casos diarios se muestra la media de los últimos 7 días. Donde se han disparado los contagios entre los jóvenes Provincias que registran un aumento de más del 50% de la incidencia de contagios entre 10 y 29 años. Se muestra el número de casos en 14 días por cada 100.000 habitantes en el grupo de edad. Las provincias donde la mortalidad se ha desplomado en el último mes Provincias que han registrado menos de 1 fallecido con Covid-19 por cada 100.000 habitantes en los últimos 30 días. Se muestra la media de muertes diarias de los últimos 7 días. Fuente: Instituto Carlos III



Desde que comenzó la pandemia, la evolución de las etapas de la enfermedad ha seguido el mismo esquema: la subida de contagios se nota primero en los hospitales, después en los ingresos en UCI y, finalmente, en las cifras de fallecidos. Y a la inversa: el último indicador donde se nota la caída de infecciones es en los decesos. Pero durante la cuarta ola, esta secuencia se cortó. Las muertes apenas subieron después del aumento de contagios. Por el momento, el reciente aumento de los contagios no se ha notado en las cifras de mortalidad.

La caída de la mortalidad desde finales de marzo se solapa con el avance de la vacunación. A más población mayor vacunada, más han caído los fallecidos en todo el país. De hecho, ya son ocho las provincias donde no se ha registrado ninguna muerte en 30 días y, como ocurrió la semana pasada, más de la mitad las provincias siguen registrado menos de un fallecido por cada 100.000 habitantes durante el último mes.

Hay que tener en cuenta que las comunidades notifican sus fallecidos con mucho retraso respecto a los casos confirmados, tal y como explicó elDiario.es. Por tanto, los datos de las últimas semanas podrían estar infraestimados.

Para tener más información de cada provincia, la siguiente ficha proporciona datos relativos a los contagios, las defunciones y las hospitalizaciones más recientes en cada una de ellas así como la tendencia de estos indicadores las últimas semanas. Las cifras de hospitalizaciones y UCI solo incluyen a los casos que han dado positivo y han sido notificados a la Red de Vigilancia Epidemiológica.

El coronavirus en Fuente: Instituto Carlos III (datos actualizados a)

A pesar del cambio de tendencia, el aumento de los contagios no se nota demasiado, de momento, en las hospitalizaciones. En la última semana las hospitalizaciones por COVID han aumentado un 1,9%. Cabe recordar que, de media, transcurren entre 8 y 14 días desde que se produce el contagio hasta la hospitalización del paciente. Además, más de la mitad de los casos que se están registrando ahora en España se producen entre los 10 y 29 años, donde el riesgo de enfermedad grave es mucho menor que entre los mayores, vacunados en su gran mayoría.

Por ahora, todas las provincias están por debajo del 5% de camas ocupadas por pacientes con coronavirus, y en 17 de ellas los hospitales están prácticamente vacíos de casos de COVID-19 con menos del 1% de ocupación.

La siguiente tabla permite ordenar las provincias según distintos criterios: el número de casos y la incidencia por 100.000 habitantes en los últimos 14 días. También se muestran los niveles de ocupación hospitalaria y las muertes acumuladas en los últimos 30 días por cada 100.000 habitantes.





La situación es especialmente delicada en seis provincias donde los casos están subiendo y, además, registran tasas de incidencia por encima de los 150, el umbral a partir del cual el 'semáforo' de Sanidad considera que el riesgo de contagio es alto. Son Valencia, Tarragona, Santa Cruz de Tenerife, León, Cantabria y Barcelona, estas dos últimas con una IA superior a 200 casos.

Pese al empeoramiento de las cifras globales, aún hay una quincena de provincias que registran incidencias de menos de 100 casos y donde los contagios están estabilizados o bajando. En Ceuta, Ávila, Segovia, Cuenca, Albacete y Ciudad Real los nuevos casos son incluso menos de 50 por cada 100.000 habitantes. En las tres primeras los contagios se han reducido a la mitad en dos semanas.

El siguiente gráfico compara las curvas de incidencia en 14 días y muertes diarias por fecha de diagnóstico de las 52 provincias españolas. Las cifras están ajustadas a la población de cada una de ellas.