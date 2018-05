Un muerto y un desaparecido en un nuevo naufragio de una patera en el Estrecho

Tras un mes en el que los naufragios parecían dar una tregua en el Estrecho, este martes las aguas fronterizas han vuelto a teñirse de tragedia. Una persona ha fallecido y otra ha desaparecido mientras trataban de llegar a las costas andaluzas en una patera de remos de la que han sido rescatadas con vida tres personas, según han confirmado fuentes de Salvamento Marítimo. Otra embarcación en apuros, con siete hombres a bordo, se encuentra a la deriva desde esta madrugada.

Durante la noche de este lunes, dos embarcaciones, con cinco y siete hombres a bordo respectivamente, alertaron a la ONG Caminando Fronteras de su situación de peligro en aguas fronterizas, según explica la activista Helena Maleno a eldiario.es, quien dio el aviso a las autoridades españolas y marrroquíes competentes alrededor de las 23:00 y 23:30 (hora española).

"Me mandaban audios. Me decían: "Nos vamos a morir, se nos han caído los remos.... Veían las luces. Gritaban: No vamos a soportarlo", recuerda Maleno.

Salvamento Marítimo, que no detalla la hora a la que ha recibido el primer aviso de la embarcación en riesgo, no activó el dispositivo de rescate hasta las 7:25 de la mañana siguiente a través de su centro de coordinación de Tarifa. La institución dependiente del Ministerio de Fomento envió la embarcación Salvamar Arcturus esta mañana, que localizó una patera con 10 hombres de origen subsahariano a bordo a 14,7 millas al suroeste de Tarifa. Todos sus ocupantes, detallan las mismas fuentes, fueron rescatados con vida a las 8:55 horas.

Una hora después, a las 9:56 de la mañana, un barco pesquero ha alertado a Salvamento Marítimo del hallazgo de una patera a 24 millas al suroeste de Tarifa, indican desde la institución de Fomento. Cuando han procedido a su rescate, sus equipos encontraron en la patera a dos supervivientes del naufragio. Junto a ellos reposaba un cuerpo sin vida.

No estaban todos. " Los rescatados con vida han declarado que hay otra persona desparecida", han afirmado fuentes de Salvamento Marítimo. Todo apunta a que se trataría de la patera de cinco personas que permanecía a la deriva, sin remos, desde las 23:00 horas.

La activista Helena Maleno ha pasado la noche pegada al telefóno, siguiendo con impotencia las indicaciones recibida por parte de las pateras desaparecidas, describe. La fundadora de Caminando Fronteras ha denunciado a través de Twitter que esta tragedia podría haberse evitado. "Nadie se debería morir en el Estrecho teniendo helicópteros, barcos, un convenio que permite la coordinación de ambos países en materia de Salvamento Marítimo", denuncia.

Marruecos "se encarga" de la otra patera desaparecida

La patera desaparecida con siete personas a bordo todavía no ha sido localizada a pesar de que, según Caminando Fronteras, sus ocupantes enviaron su posición exacta (próxima a la costa marroquí) a la 6:12 hora española. Las autoridades marroquíes se "han hecho cargo de la coordinación" del rastreo de esta embarcación por lo que Salvamento Marítimo no se encuentra en su búsqueda, según han confirmado fuentes de la institución de rescate a eldiario.es.

Según documenta ONG Caminando Fronteras en su último informe, la descoordinación en los rescates efectuados por parte de las autoridades españolas y marroquíes es una de las causas por las que se generan retrasos en el salvamento de pateras en peligro en el mar.

La mayoría de las deficiencias en los rescates son detectadas cuando las pateras quedan a la deriva en la zona del Estrecho. Son muchas las ocasiones en las que, según relata el estudio 'Tras la Frontera', han sido testigos de importantes retrasos en la activación de los medios de Salvamento Marítimo o han presenciado la suspensión del rastreo ante información "falsa" o inexistente de las autoridades marroquíes.