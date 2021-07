Tienen privilegios, no se integran y son violentos: los tres mensajes de odio que más calan en España sobre inmigración

"Todas las personas que lleguen en patera tendrán derecho a cobrar la renta" o "se ofrece una paga de 664 euros mensuales a todo extranjero menor de 23 años que llegue a nuestro país y no tenga trabajo". Estos mensajes, ambos desmentidos por Maldita.es, se han difundido en los últimos años afirmando que las personas inmigrantes tienen privilegios sobre los españoles para conseguir ayudas sociales. Según el Barómetro de la Desinformación y los Discursos de Odio frente al migrante, ahora sabemos que estas desinformaciones calan en los ciudadanos y existe una correlación entre una mayor difusión de las narrativas de odio y su credibilidad.

Entre las narrativas de odio que generan una mayor credibilidad destaca la que afirma que los inmigrantes no desean integrarse (34%), seguida de la que sostiene que el Estado da trato de favor a los inmigrantes (32%) y la que señala a los menores extranjeros no acompañados como un peligro (32%). Siendo estos porcentajes aún mayores en las personas de más de 66 años, quienes dan mayor veracidad a las narrativas de odio contra los inmigrantes.

En esta encuesta en la que se analizan los hábitos de consumo de información y desinformación en España, prueba por primera vez con una encuesta a nivel nacional que los discursos de odio difundidos a través de la desinformación ha hecho que la de los privilegios de los inmigrantes sobre los españoles es la narrativa de odio que más personas afirman haber escuchado, seguida de la que asegura que los inmigrantes no se integran y rechazan la cultura española. En tercer lugar está la vinculación entre personas migrantes y los atracos, violencia y delitos sexuales.

"Se ofrece una paga de 664 euros mensuales a todo extranjero menor de 23 años que llegue a nuestro país y no tenga trabajo". Con este y otros mensajes falsos se ha afirmado que la legislación de algunas administraciones "discrimina a los nacionales" y se ha tratado de reforzar la idea falsa de que las personas inmigrantes tienen privilegios en el acceso a las prestaciones sociales. Tal es el alcance de estos mensajes que el 84% de la población afirma haberlo escuchado alguna vez. No solo se trata de la narrativa de odio más escuchada, también es la segunda a la que más veracidad le dan los españoles: el 32% de la población cree que esto es cierto.

Estos bulos vuelven a circular cada cierto tiempo con la aprobación de prestaciones sociales, como sucedió con el Ingreso Mínimo Vital. Tambiñen se impulsan en época electoral, como se produjo en las elecciones madrileñas del 4 de mayo. Sin embargo, no son afirmaciones que se sostengan con datos: ni los inmigrantes tienen privilegios para acceder al Ingreso Mínimo Vital por el hecho de ser migrantes, ni existen prestaciones exclusivas por el hecho de pertenecer a este colectivo.

Uno de cada tres españoles piensa que los menores extranjeros no acompañados son un peligro

Más del 82% de la población ha escuchado alguna vez que los menores extranjeros no acompañados son un colectivo peligroso con tendencia a la violencia y el 32% cree que esta afirmación es cierta, lo que supone casi uno de cada tres españoles. Esta narrativa es a menudo reforzada por mensajes como "un mena arranca los ojos a un trabajador de un hotel de Cambrils", difundido por la web Mediterráneo Digital. Sin embargo, se trataba de un bulo. El mensaje hace referencia a un suceso ocurrido en el municipio tarraconense de Cambrils el 5 de julio en el que un menor de edad agredió a un trabajador del Hotel Estival El Dorado.

Sin embargo, no hubo ningún menor extranjero no acompañado implicado en esa agresión. Desde Mossos d'Esquadra afirmaron que el agresor estaba alojado en el hotel con su madre y el Ayuntamiento de Cambrils, del que depende la Policía Local de este municipio, afirmó que el menor "no era un menor extranjero no acompañado" y que era español. También en el cuerpo del contenido de Mediterráneo Digital, que está extraído de una noticia de la Agencia EFE, se indica que el menor agresor estaba alojado con su madre en el hotel y no se afirma en ningún momento que el menor fuera extranjero.

Pero no es el único colectivo migrante al que los bulos vinculan con la violencia: el 82% de la población ha escuchado alguna vez que los inmigrantes tienen más probabilidad de participar en atracos, sucesos violentos o delitos sexuales. El 27% de la sociedad española piensa que esta afirmación es cierta. "Cientos de marroquíes robando coches por las calles de Ceuta" o "inmigrantes ilegales robando coches por la zona del puerto" son algunos de los mensajes que se han utilizado para vincular inmigración con violencia.

Ambos se trataban de bulos difundidos a través de redes sociales tras la entrada de miles de inmigrantes por la frontera de Ceuta con Marruecos el pasado mes de mayo, una crisis social sobre la que Maldita.es desmintió 23 bulos, que en su mayoría alertaban de supuestas agresiones o hechos delictivos.

Opinión sobre la inmigración que determina el voto

Según los datos extraídos en esta encuesta, el 22% de la población española se muestra en contra de la inmigración y el 23% de la población se muestra abierta a un cambio en su opinión sobre la inmigración, con un grado de acuerdo elevado con cuestiones relacionadas con la resolución de problemas en el país de origen, la escasez de recursos en España. Además, el 28% asegura que su opinión sobre la inmigración determina el sentido de su voto.

En este sentido, el 23% de la población se muestra abierta a un cambio en su opinión sobre la inmigración, con un grado de acuerdo elevado con cuestiones relacionadas con la resolución de problemas en el país de origen, la escasez de recursos en España.

Esta encuesta no solo permite analizar la relación de los ciudadanos españoles con la desinformación utilizada con el objetivo de difundir odio hacia los migrantes, sino también permite conocer las valoraciones que hacen de sí mismas las personas sobre sus niveles de racismo y el de la sociedad. Y el análisis permite concluir que la inmensa mayoría de la población española se identifica como "nada o poco racista". Las personas se consideran mucho menos racistas que la sociedad en la que viven.

