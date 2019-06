Las 'Big four' se lavan las manos con la crisis financiera: "En lugar de buscar culpables sería más inteligente mirar hacia delante"

Los cuatro presidentes de la grandes firmas auditoras mundiales en España han tratado de cerrar de un portazo su responsabilidad en la crisis financiera que asoló España a partir de 2008. Con la celebración de su 30 aniversario, la agencia de noticias Servimedia ha conseguido reunir este martes en la misma mesa al presidentes de Deloitte España, Fernando Ruiz; de EY España, José Luis Perelli; de KPMG España, Hilario Albarracín; y de PwC España, Gonzalo Sánchez

Pese a las condenas y procesos judiciales que sufren alguna de estas firmas por su labor auditora en bancos y empresas, la conclusión de los máximos mandatarios de las 'Big Four' en nuestro país, como se conoce a estas compañías por su ámbito global de actuación, es que "no se ha entendido la actuación del auditor", que en España se tiene la manía de "buscar culpables" y somos "el país donde hay más procesos legales alrededor de la crisis, mientras que en otros países como EEUU se han centrado en la recuperación de ayudas proporcionadas del sistema".

Recientemente el presidente de la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia, José María Marín Quemada, destacó que "la auditoría de cuentas ha mostrado importantes deficiencias en los últimos años en cuanto a la calidad e independencia y la competencia en el mercado. Especialmente en el segmento de grandes empresas, por la actuación cuestionable de las auditoras en la reciente crisis financiera y por la excesiva concentración donde cuatro grandes auditoras acaparan más del 90% de este mercado".

Los cuatro presidente han negado la mayor y han insistido en la falta de conocimiento real de su trabajo con las empresas. "Con el tema de la auditoria tenemos el gap de expectativas, que es la diferencia de lo que los usuarios creen que es y lo que es. Cuando hay un problema de las empresas la gente se fija en el auditor, peor no es así. No se acaba de comprender, hay empresas que tienen modelos de negocio que si la situación económica se agrava pueden sufrir, pero el auditor no tiene responsabilidad de decirle al gestor como gestionar su empresa", ha explicado el máximo dirigente de Deloitte España.

Además José Luis Perelli ha recordado que "todos los años las cuatro compañías que están presentes aquí firmamos unos 20.000 informes y solo hay un problema o dos. Quizás es un problema de comunicación, que no hemos sabido explicar bien nuestra labor". El presidente de de EY España ha reincidido en que "es necesario entender el trabajo de los auditores, porque hay gente que no lo entiende", para luego apuntar que "no tiene sentido cargarnos la reputación de los auditores, del banco de España o de la CNMV".

Gonzalo Sánchez ha señalado que "no se trata de buscar culpables. En España nos encanta buscar culpables, además nos embarcamos en los procesos judiciales que duran muchos años y resulta que todavía estamos hablando de la crisis de 2008".

El Banco de España cifró en 64.349 millones de euros el coste de las ayudas al sector financiero durante la crisis, cuya parte principal fue asumida por el Estado.

"España es el país donde hay más procesos legales alrededor de la crisis, en lugar de dedicarse a la recuperación de ayudas proporcionadas del sistema. En EEUU se han centrado en recuperar el dinero. En España nos embarcamos en procesos de años con un resultado que es poco práctico. Tenemos la manía de buscar culpables cuando todos los que participamos en la cadena tenemos algo de responsabilidad. A posteriori hay cosas que mejorar, pero en lugar de buscar culpables sería más inteligente mirar hacia delante", ha recalcado el presidente de Deloitte.

Además de redundar en esta idea, el presidente de KPMG ha subrayado que "la situación de la auditoría es la del mercado, el proceso de globalización nos ha obligado a tener una posición global que solo un grupo reducido de empresas puede atender". Hilario Albarracín ha sido el único de los directivos que se ha acercado más a una mínima señal de autocrítica. "Con la crisis financiera se han dado situaciones donde los controles no eran los adecuados. Es necesario buscar sistemas de control para que situaciones de este tipo se detecten con más anticipación".

Por lo demás, los cuatro presidentes de las auditoras han pedido pactos de Estado para abordar un sistema educativo que permita arreglar el problema del desempleo en España como vía para eliminar desigualdades sociales, un sistema público-privado de pensiones, más ayudas sociales para solventar el problema de la natalidad y facilitar la incorporación de la mujer a puestos directivos (los cuatro coincidieron en que estaban entre un 15% y un 30% de mujeres socias en sus firmas pese en los procesos de selección entran un 50%) pero una política fiscal "coherente" que facilite el crecimiento económico como vía para asegurar el futuro del Estado de Bienestar europeo.

"El Estado del Bienestar está muy bien pero lo que no puede ser el bienestar del Estado. La administración pública tiene unos costes enormes. El modelo español es absolutamente costoso con las autonomía, ya no se puede cambiar, pero sí que hay que exigir más eficiencias. No puede ser que el Estado no pare de contratar a gente mientras los banco están despidiendo para ser más eficientes", ha apuntado el presidente de PwC España.