Grecia entra en cuarta fase de desescalada y reabren los bares y restaurantes

Grecia entró este lunes en la cuarta fase de desescalada de la crisis del coronavirus con la reapertura de bares y restaurantes, un sector clave de la economía helena y uno de los más perjudicados por la pandemia tras dos meses y medio de cierre.

Mientras en algunas ciudades la gente se lanzó a la calle a tomar un café, una costumbre sagrada en la vida cotidiana de este país, en la capital imperó la cautela y las terrazas de cafés y restaurantes fueron recibiendo a clientes poco a poco.

"No tenemos expectativas. No hay turistas, y todos saben que en el centro dependemos del turismo. Hay diez mesas en la terraza y ningún cliente", explicó a Efe Sotiris Jristidis, el propietario de un restaurante en el centro histórico de Atenas, quien no puede garantizar la supervivencia de su negocio si las cosas siguen así.

El protocolo de seguridad prevé que solo puedan funcionar los establecimientos con espacios abiertos o semiabiertos.

Por cada dos metros cuadrados debe haber un cliente como máximo; entre las mesas deben haber una distancia de al menos 1,70 metros, con un número máximo de seis personas, salvo en el caso de familias. El uso de la mascarilla es obligatorio para el personal.

Para posibilitar al sector mantener estas distancias, el Gobierno ha autorizado que cada cafetería y restaurante pueda duplicar el espacio de la vía pública que venía utilizando, sin que por ello vea aumentadas las tasas municipales, pero solo en el caso de que haya espacio suficiente y el vecindario no sufra molestias.

Otro de los incentivos aprobados prevé la reducción del IVA para el café y las bebidas no alcohólicas del 24 % al 13 %, la subvención parcial de los salarios del personal y la posibilidad de que el arrendatario disminuya su alquiler en un 40 %.

Sin embargo, los empresarios del sector permanecen escépticos sobre la eficacia de estos incentivos y temen que numerosas empresas no puedan recurrir a ellos.

"Si no hay inyecciones de liquidez, un tercio de las empresas de restauración no podrán abrir o estarán obligadas a cerrar en poco tiempo", declaró a Efe el presidente de la Federación de Restauradores de Grecia (Poese), Yorgos Kavvazás.

Durante el periodo del confinamiento el sector acumuló deudas y por ello tiene ahora problemas de liquidez, por lo que, a su juicio, es necesario que cada empresa reciba una ayuda financiera de unos 10.000 a 15.000 euros para poder reiniciar su actividad.

Kavvazás recalcó que es necesario tomar medidas concretas para las empresas que no disponen de terraza; aumentar la subvención de los salarios y de las cotizaciones a la seguridad social, para así frenar el inevitable incremento del desempleo, en un sector donde trabajan alrededor de 300.000 personas.

"Estamos forzados a utilizar solo el 40 % de nuestro espacio disponible, lo que significa que una alta proporción de nuestro personal no volverá al trabajo", destacó.

Con la entrada en la cuarta fase se restablece además desde hoy el tráfico marítimo con todas las islas, una semana tras el reinicio de las conexiones con Creta y Eubea.

El uso de mascarilla es obligatorio durante el viaje, los pasajeros deben rellenar un formulario sobre su estado de salud y se les medirá la temperatura antes de abordar. Además, los ferries podrán operar solo con la mitad de las plazas disponibles totales.

En Grecia han sido detectados hasta ahora 2.878 casos del coronavirus y perecieron 172 personas.