Cinco preguntas y respuestas sobre la guerra comercial entre Estados Unidos y China

Parecía que en la última reunión del G-20, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de China, Xi Jinping, habían dado una tregua al vaivén que trae en vilo a la economía mundial. Incluso llegaron a un acuerdo para levantar el veto estadounidense a la empresa china Huawei. Sin embargo, un mes después Trump reactivaba la guerra comercial a golpe de tweet.

Mientras los equipos negociadores de ambas superpotencias se encontraban en plenas conversaciones comerciales, el presidente de Estados Unidos anunció un arancel del 10% a partir del 1 de septiembre a los productos chinos que hasta ahora quedaban al margen del conflicto, valorados en 270.600 millones de euros.

...during the talks the U.S. will start, on September 1st, putting a small additional Tariff of 10% on the remaining 300 Billion Dollars of goods and products coming from China into our Country. This does not include the 250 Billion Dollars already Tariffed at 25%...