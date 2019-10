El grupo de Rupert Murdoch sube el sueldo a Aznar un 9,3%, hasta 288.906 dólares

News Corp, el gigante mediático presidido por el magnate australiano Rupert Murdoch, pagó en su último ejercicio fiscal (cerrado en junio pasado) 288.906 dólares (unos 262.000 euros) a José María Aznar por sus labores como consejero, lo que supone un incremento del 9,3% con respecto a los 264.226 dólares de un año antes.

El grupo ha propuesto renovar como vocal independiente al ex presidente del Gobierno español en la junta de accionistas que celebrará en Nueva York el próximo 20 de noviembre, según ha comunicado al regulador bursátil estadounidense, la SEC.

El documento refleja que la retribución de Aznar como consejero de la compañía y presidente de la comisión de Nombramientos y Gobierno Corporativo de News Corp (que mantuvo cinco reuniones el año pasado, las mismas que en el ejercicio anterior) ascendió a los citados 288.906 dólares. La mayor parte, 170.406 dólares, fueron en acciones y el resto, 118.000 dólares, en efectivo.

Se trata de la segunda mayor retribución que ha recibido Aznar de la empresa estadounidense, solo superada por el récord de 2016, cuando se disparó casi un 30% interanual hasta superar los 311.000 dólares.

News Corp registró en su último ejercicio fiscal una facturación de más de 10.000 millones de dólares, un 12% más, y un beneficio de 228 millones de dólares, frente a las pérdidas de 1.440 millones de un año antes.

3 millones en 12 años

Rupert Murdoch, presidente ejecutivo de News Corp, de 88 años, fichó al expolítico español en junio de 2006 como consejero independiente de 21st Century Fox, puesto que Aznar ocupó hasta junio de 2013, cuando fue nombrado vocal de News Corp. En estos doce años, su retribución acumulada al servicio de Murdoch ronda los 3 millones de dólares.

Según News Corp, Aznar "aporta conocimiento, experiencia y una perspectiva internacional al consejo, proporcionando una valiosa visión en asuntos políticos y gubernamentales de todo el mundo", y "tiene un conocimiento único y profundo de varios de los países en los que la compañía opera".

El gigante estadounidense, uno de los mayores grupos de comunicación del mundo y propietario de The Wall Street Journal, The New York Post o The Sun y The Times en Reino Unido, no es la única ocupación del también presidente de la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES).

Aznar, licenciado en Derecho e inspector de Hacienda en excedencia, fichó en enero del año pasado por Latham & Watkins, el primer bufete del mundo por facturación, tras cuatro años como asesor de DLA Piper, otra de las grandes firmas de servicios legales a escala global. Desde 2011 asesora a la minera Barrick Gold Corporation, la mayor compañía de extracción de oro del mundo, y es consejero de Afiniti, empresa cuyo negocio en España dirige su hijo Alonso Aznar, a través de una sociedad en el paraíso fiscal de Bermudas.

La retribución que recibe Aznar de News Corp es la única que tiene carácter público, dada su condición de consejero de una sociedad cotizada.