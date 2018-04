Unidos Podemos dice que con su "acuerdo de última hora" sobre pensiones el Gobierno demuestra que mentía

El acuerdo para subir las pensiones en 2018 y 2019 en función del IPC anunciado por el PNV ha marcado este miércoles el debate sobre las enmiendas a la totalidad al proyecto de los Presupuestos Generales del Estado de 2018. El grupo confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea ha defendido su enmienda a la totalidad de un proyecto que considera que consagra la política de recortes iniciada en 2010 y que, frente a lo que defiende el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, no está repartiendo la riqueza y la recuperación de la economía.

En lo que se refiere a la subida de pensiones, según el portavoz de Economía de Unidos Podemos y dirigente de Izquierda Unida Alberto Garzón, supone "dos enseñanzas": que movilizarse en la calle sirve y que el Gobierno "mentía". "Han tenido a muchos portavoces insultando a los pensionistas. Decían que no había dinero para subir las pensiones como el IPC y ahora resulta que sí es posible. Cuando dicen no hay dinero es que no hay para una cosas y sí para otras". "Se han traicionado con este acuerdo de última hora con el que han impugnado su política y han demostrado que si quieren, pueden", ha concluido.

Ha recordado que, al margen de estas novedades, el proyecto de presupuestos muestra "el modelo de sociedad que quieren construir", y que supone, por ejemplo, recortar un 20% la partida de la lucha contra el cambio climático, o "incumplir el pacto contra la violencia machista".

Por su parte, otro de los diputados de la formación, Segundo González, ha echado mano de una pizarra para mostrar desde la tribuna cuál es la alternativa que presenta su formación a las cuentas de Montoro. " España quiere un país que compita en innovación y no en costes", ha recalcado.

Nuestros planes de inversión social :

🧓Pensiones dignas 2200 millones

👱‍♀️Renta garantizada 3100

🛌Dependencia 2500

👩‍🔧Plan para acabar con el empleo precario 800

👩‍💼Plan de empleo juvenil 1100

🏠Plan de alquiler social 700 @Segundogg a Montoro. pic.twitter.com/opyDpE3g18 — Podemos Congreso (@PodemosCongreso) 25 de abril de 2018

Por parte de En Comú, su portavoz, Lucía Martín, le ha preguntado al ministro "dónde esta el dinero" de la recuperación económica y el crecimiento del PIB. "Si el dinero no llega ni a CCAA, ni a municipios, ni a las familias, ni al Pacto de Estado contra la violencia machista, ¿dónde está la riqueza generada mientras ustedes robaban a manos llenas y rescataban bancos?". "Están a tiempo de dar respuesta a la transformación que hemos vivido, al nuevo sentido común feminista de este país que dice que la vida debe estar en el centro de las cuentas", ha subrayado.

Anxo Fernán, de En Marea, ha rematado asegurando que los presupuestos de 2018 "sangran injusticia para Galicia. Que tome buena nota el pueblo gallego".

¿Cuánto tiempo hace que cayó el Muro de Berlín?

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha respondido a los diputados de Unidos Podemos en el turno de réplica con una descalificación de sus discursos preguntándose: "¿Cuánto tiempo hace que cayó el muro de Berlín?". A partir de ahí el ministro ha entrado en disquisiciones filosóficas e ideológicas sobre el marxismo. Con este planteamiento, ha acusado a los parlamentarios de la confluencia de izquierdas de "querer reeditar el mayor fracaso social de nuestra historia en torno en el desarrollo económico y social y con la mayor pérdida de libertades. Tienen una visión de la economía del mayo del 68". Montoro no ha dudado en asegurar que las propuestas presentados por Unidos Podemos en sus enmiendas "hundirían el crecimiento económico. No habría inversión ni creación de empleo. Creen que están haciendo una aportación nueva pero son ideas fracasadas. Es un intento romántico de ideas catastróficas para la humanidad. O modernizan el concepto de lo que es el comunismo o no aportan ninguna solución".

Entre chanzas, el ministro les ha recordado que en los ayuntamientos que gobiernan cumplen la ley de estabilidad presupuestaria y la regla de gasto para luego recriminar al Garzón que no utilizara frases de intelectuales marxistas. "Ustedes son políticos con prejuicios, no tienen ideas, van sobrados de prejuicios. Entre comunistas y adláteres, está la izquierda, que ha resucitado, ha venido a esta Cámara como hijos de la crisis y con la reducción de la crisis pierden influencia social y política".