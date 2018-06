Visa investiga la caída de su servicio de pagos en Europa

La empresa de servicios de pago Visa ha informado este viernes por la tarde de un fallo técnico que está afectando a sus clientes en Europa. La compañía ha informado a través de Twitter que está trabajando en encontrar las causas para esta avería.

Visa todavía no ha cifrado el número de afectados por este fallo técnico, pero usuarios de toda Europa han comenzado a experimentar problemas para acometer pagos en tiendas y gasolineras, según informa The Guardian. Según el diario británico, sí funciona en los cajeros automáticos.

Su rival, Mastercard, ha asegurado a The Guardian que su servicio se mantiene sin problemas. Visa asegura que está trabajando para resolver "lo más rápido posible" la situación".

We are currently experiencing a service disruption which is preventing some Visa transactions in Europe from being processed. We are investigating the cause and working as quickly as possible to resolve the situation. We will keep you updated.