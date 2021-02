Bauzá admite ahora a la Eurocámara "implicaciones políticas" en su participación en una start-up de Enagás

El ex presidente de Baleares y actual eurodiputado de Ciudadanos, José Ramón Bauzá, ha reconocido ante el Parlamento Europeo que es socio minoritario de una start-up que fundó y que controla la española Enagás, y que su pequeña participación en esa empresa, del 0,66%, puede "tener implicaciones políticas".

Bauzá, portavoz del grupo liberal europeo (Renovar Europa) en la Comisión de Transportes y Turismo de la Eurocámara, ha corregido su declaración de intereses seis meses después de que elDiario.es avanzase que ocultó al Parlamento Europeo que era accionista de esa firma, Gas2Move.

Esta empresa de transporte logístico de última milla eco-sostenible, cuyo parque de vehículos es propulsado por energías alternativas (gas natural, electricidad, hidrógeno…), ha tenido un crecimiento espectacular a raíz de la pandemia. Este jueves anunció que se va a rebautizar con el nombre de Llewo, tras entrar en su accionariado el grupo Ilunion, de la ONCE.

En su nueva declaración, fechada el 8 de febrero, Bauzá incluyó por fin a Gas2Move en el cuadro reservado a "participaciones en empresas o sociedades, cuando puedan tener implicaciones políticas", de conformidad con el artículo 4.2 f del Código de Conducta de los europarlamentarios. "El porcentaje de participación que tengo en la compañía Gas2move es de un 0,66%", aclara en su declaración.

En conversación telefónica, el político balear explica que ha "querido" incluir esa información "por una cuestión de absoluta transparencia" y "para que no quepa la menor duda" tras una "consulta técnica" a los servicios técnicos del Europarlamento, que le confirmaron que no tenía influencia significativa en la empresa dado su pequeño paquete, pero sí debía recoger las posibles implicaciones políticas que recoge el código ético de la cámara. "Por una cuestión de transparencia, me sugirieron que lo pusiera y así lo he puesto inmediatamente".

Bauzá ha publicado esa declaración en paralelo a su decisión de dejar de ser consejero de Gas2Move, ahora rebautizada como Llewo. Ha dimitido "esta semana. Creo que fue el día 23 aproximadamente". La pertenencia al consejo de esa empresa es la única información que sí incluyó en su declaración inicial, como "actividad no remunerada". Su nombramiento como consejero de Gas2Move fue inscrito en el Registro Mercantil el 18 de junio de 2019, días antes de recoger su acta de eurodiputado.

En julio, Bauzá explicó que entonces no incluyó en su declaración que era accionista porque su participación, en ese momento del 2,24%, era "mínima" y estaba ya "muy diluida": su paquete inicial, que era de un 5% tras una inversión de 16.500 euros que realizó en abril de 2018, se había reducido tras varias ampliaciones de capital al 1,1%.

Ese paquete ha vuelto a encoger hasta el 0,66% actual, tras una nueva ampliación a finales de año, en la que, explica Bauzá, se incorporó Ilunion, aunque la incorporación del grupo empresarial de la ONCE "se hace efectiva formalmente esta semana". "Con la entrada se produce la dilución a ese 0,66%", indica.

A cierre de 2020, Enagás pasó a controlar, según sus últimas cuentas, un 78,3% de Gas2Move, tras adquirir un 3,5% adicional a través de esa ampliación y comprando pequeños paquetes a empleados del operador gasista que decidieron apostar por la empresa a través de un crowdfunding, según fuentes de Enagás.

Gas2Move, ahora Llewo, buscará tras la entrada de Ilunion ampliar su presencia a todo el territorio nacional y "avanzar en sus objetivos de responsabilidad social, inclusión de empleados con discapacidad, igualdad de oportunidades y personas en riesgo de exclusión social", según una nota difundida este jueves.

Bauzá dice que no se "plantea" vender su paquete en la empresa que fundó, que al año pasado más que duplicó su facturación hasta cerca de 10 millones de euros. "Es tan minoritaria mi participación que es una cuestión testimonial. No hay reparto de dividendo ni nada”.

En julio, el expresidente balear afirmó que seguía en la empresa "por una cuestión meramente sentimental, porque fue nuestro proyecto y me hace ilusión verlo crecer", y aseguró que era "imposible que haya conflicto de intereses" porque las competencias del ámbito de actuación de la empresa corresponden a otra comisión del Parlamento Europeo a la que él no pertenece, la de Medio Ambiente.

Auge de la última milla

Gas2Move, ahora Llewo, se constituyó en diciembre de 2017 y está domiciliada en Valdemoro (Madrid), aunque tiene sus oficinas centrales en Getafe. Está especializada en la denominada logística de última milla, que ha vivido un boom por el auge del comercio electrónico con la pandemia. Actualmente "presta servicios logísticos a Alfil Logistics Sa, CBL, Correos Express, CTT, DB Schenker, DHL, Supermercados DIA, El Corte Inglés, Fedex , GLS, Paack, Salvat Logistica, SEUR y Zeleris", según su web.

Además de Enagás y ahora Ilunion, por el proyecto apostaron KIC InnoEnergy, un organismo público-privado financiado por la UE y participado por grandes multinacionales europeas y entidades del mundo académico que apoya a starts-up con alto potencial de crecimiento en el ámbito de la energía y la movilidad sostenible. KIC se incorporó al proyecto en diciembre de 2018 con un 15% inicial que luego se ido diluyendo.

Según su web, la empresa fundada por Bauzá tiene una plantilla "que supera actualmente las 400 personas y un sistema de relaciones laborales basado, exclusivamente, en contratos por cuenta ajena", sin recurrir a subcontratas, autónomos ni ETTs.

"Los vehículos utilizados a lo largo de los últimos 12 meses de 2020 por Gas2Move recorrieron un total de 12,4 millones de kilómetros en rutas de reparto para los principales operadores logísticos, para poder cubrir un total de 72.395 servicios en pueblos y ciudades de las 27 provincias donde opera", explica en su web.

Durante el pasado ejercicio, Gas2Move repartió 3.492.271 paquetes con "una flota de 350 vehículos compuesta por furgonetas Volkswagen, modelos Caddy y Crafter, y la flota de arrastre de Gas2Move", compuesta por seis camiones Scania de 18 toneladas, también movidos por gas natural vehicular, y dos cabezas tractoras que utilizan Gas Natural Licuado (GNL).

"La compañía ha incorporado recientemente a su flota vehículos eléctricos, es decir, de cero emisiones: un camión FUSO de 12 toneladas y 4 furgonetas Mercedes-Benz eVito. Además utiliza otros vehículos eléctricos y triciclos de pedaleo asistido para el reparto urbano".

Un curso y varios premios

La empresa surgió como proyecto de final de curso de un programa de Liderazgo Público-Privado en la Universidad de Deusto que Bauzá realizó en 2017, antes de pasarse a Ciudadanos y cuando todavía era senador del PP. El proyecto, en el que también participaban trabajadores de Enagás o Red Eléctrica, fue seleccionado como el mejor de ese año por un jurado formado por, entre otros, el fallecido exlíder del PSOE Alfredo Pérez Rubalcaba y el exministro y ex alcalde de Madrid y de la Comunidad de Madrid Alberto Ruiz Gallardón.

Gas2Move también llamó la atención de Enagás, que en febrero de 2017 le otorgó el premio al mejor proyecto del año en el marco de su programa 'Ingenia Business' de apoyo al emprendimiento y la incluyó en su aceleradora de empresas.

Hasta antes del COVID-19, los clientes de Gas2Move eran principalmente operadores logísticos como Seur, FedEx, DHL o Correos, para los que repartía los productos de grandes plataformas como Amazon. Pero con la crisis sanitaria y el auge del comercio electrónico, la empresa amplió sus servicios para repartir bienes de primera necesidad para grupos de distribución como El Corte Inglés o Dia.