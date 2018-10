El comisario de asuntos económicos ve "fascismo" en el zapatazo del eurodiputado italiano a sus papeles

¿Gamberrismo, provocación, violencia, rabia, matonismo? Angelo Ciocca se dirigió a toda prisa al lugar en el que Pierre Moscovici había comparecido ante la prensa en Estrasburgo para comunicar el rechazo de la Comisión a los presupuestos italianos.

Una vez llegó allí, se descalzó, agarró su zapato "made in Italy" y lo plantó encima de los papeles del comisario ante su sorpresa y la de los presentes.

El comisario Moscovici ha reaccionado este mañana en Twitter: "El episodio del 'zapato made in Italy' es grotesco. Al principio sonreímos y lo banalizamos porque es ridículo, luego nos acostumbramos a una violencia sorda simbólica, y un día nos despertamos con el fascismo. ¡Permanecemos alerta! La democracia es un tesoro frágil".

