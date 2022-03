La Comisión Europea deja en manos de los líderes de la UE la decisión de intervenir en el mercado ante la crisis energética

La Comisión Europea no se moja. Quizá porque no quiera tocar nada, quizá porque no quiera tomar partido por el norte, el sur, el este o el oeste de la Unión Europea. O, quizá, porque, en el fondo, la UE son los Gobiernos. Sea por una cosa o por otra, lo cierto es que Bruselas llega a la víspera de la cumbre europea con un abanico de opciones, más que de orientaciones, con sus pros y sus contras, para intervenir en el mercado eléctrico ante la crisis energética, agudizada por la invasión de Ucrania por parte del presidente ruso, Vladímir Putin. Y le deja a los jefes de Estado de Gobierno que tomen las decisiones sobre qué hacer.

Por el momento hay grandes diferencias entre los países miembros sobre las medidas a aplicar. Fuentes diplomáticas explican en Bruselas que hay dos grupos de países: los del sur, liderados por España y a los que se ha sumado Bélgica, que presionan para poner un tope a los precios energéticos y desacoplar la luz del gas; y otros como Alemania, Países Bajos, Irlanda o Dinamarca, que prefieren “acelerar las medidas de eficiencia energética, la implantación de renovables y las interconexiones”. Los segundos creen que la propuesta del Gobierno español puede “poner en peligro la seguridad de la oferta y nuestra independencia de Rusia” y “bloquear el progreso en los objetivos del 'green deal'”.

Estos países consideran que topar el precio de la luz puede hacer que los productores de energía se la lleven a otros sitios y “generar un enorme problema de seguridad de la oferta”. Llegan a acusar a Pedro Sánchez de “empezar a parecer Don Quijote luchando contra los molinos” y al primer ministro belga, Alexander De Croo, de ser su “Sancho Panza”.

“Los Estados miembros han propuesto varias opciones de medidas de emergencia para limitar el impacto de los altos precios de la electricidad”, dice la Comisión Europea: “Sin embargo, todas las opciones llevan consigo costes e inconvenientes”. Y dice más: “No existe una única respuesta fácil para hacer frente a los altos precios de la electricidad, dada la diversidad de situaciones entre los Estados miembros en términos de mix energético, diseño del mercado y niveles de interconexión”.

Por tanto, “la Comisión está exponiendo los pros y los contras de los diferentes enfoques para su posterior consideración por parte de los líderes europeos, y está preparada para llevar adelante su trabajo según corresponda. Si bien muchas de las opciones abordan los síntomas, es importante abordar las causas fundamentales de los altos precios actuales de la electricidad, con una acción europea colectiva en el mercado del gas”.

Así, Bruselas afirma que “presentará un plan detallado y evaluará las opciones para optimizar el diseño del mercado de la electricidad en mayo, y está lista para proponer un plan de ahorro de energía de la UE. La Comisión también está considerando proporcionar directrices a los Estados miembros sobre cómo hacer el mejor uso de las exenciones específicas en virtud de la directiva sobre fiscalidad de la energía”.

“Intervenciones en el Mercado Eléctrico que involucren compensación económica a los consumidores”. Bruselas apostaba en su comunicación del 8 de marzo por un nuevo marco de ayudas estatales, que “permitirá subvenciones y liquidez para las empresas afectadas por la agresión rusa contra Ucrania, las sanciones impuestas o las contramedidas de represalia, así como ayuda a las empresas, en particular a los consumidores intensivos en energía, para compensar una parte de sus costes de energía. La Comunicación también aclara que, en las circunstancias actuales, es posible que los Estados miembros regulen los precios minoristas para todos los hogares y microempresas”.

Así Bruselas afirma que “otra forma de proteger a los consumidores domésticos, en particular a los vulnerables (pero también a las empresas) sería que los Estados utilizaran un 'modelo agregador', según el cual una entidad controlada por el Estado compra electricidad en el mercado y la pone a disposición de determinados categorías de consumidores, directamente o a través de proveedores, a precios por debajo de los precios de mercado. Cualquier ampliación de este enfoque más allá de las normas sobre ayudas estatales debe evaluarse cuidadosamente para evitar distorsiones en el mercado único”.

Almacenaje de gas

Eso sí, el Ejecutivo comunitario sí que llega con una propuesta legislativa para que las reservas de gas estén al 80% con vistas a este verano, y, a partir del próximo año, no se llegue a los inviernos con menos del 90%.

Así la propuesta legislativa “exige a los Estados miembros que garanticen que sus depósitos de gas se llenen al menos al 80% de su capacidad antes del 1 de noviembre de 2022, aumentando hasta el 90% en los años siguientes, con objetivos intermedios de febrero a octubre”.

De acuerdo con la idea de Bruselas, “los operadores deben informar de los niveles de llenado a las autoridades nacionales, y los Estados miembros deben controlar los niveles mensualmente e informar a la Comisión Europea”.

Según la Comisión Europea, “las instalaciones de almacenamiento de gas son una infraestructura crítica para garantizar la seguridad del suministro”. Por ello, se creará “una nueva certificación obligatoria de todos los operadores de sistemas de almacenamiento para evitar los riesgos potenciales de la influencia externa sobre la infraestructura de almacenamiento crítica, lo que significa que los operadores no certificados tendrán que renunciar a la propiedad o el control de las instalaciones de almacenamiento de gas de la UE”. Esta medida se toma pensando en Gazprom, el gigante ruso del gas.

“Además”, dice Bruselas, “para que una instalación de almacenamiento de gas cierre sus operaciones necesitaría una autorización del regulador nacional. Para incentivar la recarga de las instalaciones de almacenamiento de gas de la UE, la Comisión propone un descuento del 100% en los aranceles de transporte basados en la capacidad en los puntos de entrada y salida de las instalaciones de almacenamiento”.

Los acuerdos con terceros países para la compra colectiva de gas e hidrógeno “pueden mejorar la resiliencia y reducir los precios”, afirma la Comisión, que quiere “crear un grupo de trabajo sobre compras comunes de gas a nivel de la UE. Al agrupar la demanda, el grupo de trabajo facilitaría y fortalecería el alcance internacional de la UE a los proveedores para ayudar a asegurar importaciones a buen precio antes del próximo invierno. El grupo de trabajo contaría con el apoyo de representantes de los Estados miembros en una junta directiva. Un equipo de negociación conjunto dirigido por la Comisión Europea mantendría conversaciones con los proveedores de gas y también prepararía el terreno para futuras alianzas energéticas con proveedores clave, más allá del gas licuado y el gas natural. Se inspira en la experiencia de la pandemia de COVID-19, en la que la acción de toda la UE fue crucial para garantizar un suministro suficiente de vacunas para todos”.