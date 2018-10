Iglesias advierte a Pedro Sánchez de que no se equivoque de aliados en la negociación de Presupuestos

Los 3,3 millones de autónomos volvieron a ser protagonistas en la sesión de control al Gobierno de este viernes por las cuotas que tendrán que pagar este colectivo a la Seguridad Social en 2019, una cuestión que ha abierto una fisura entre las fuerzas de izquierdas, aunque el debate se desvió alrededor de las negociaciones presupuestarias. La confusión provocada por las diferentes posiciones de los diferentes partidos sirvió al líder de Unidos Podemos, Pablo Iglesias, para ir más allá y advertirle al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "que no se equivoque de aliados después de escuchar los discursos de extrema derecha que se ha oído en este hemiciclo" tras la invitación del presidente a Ciudadanos y Partido Popular a negociar los Presupuestos.

Iglesias tiró del latín con la frase "Pacta sunt servanda" (lo pactado obliga) para insistir a Pedro Sánchez que "España necesita certezas" y le recriminó que "la semana pasada rompiera relaciones con Pablo Casado" y posteriormente le invitara a pactar los Presupuestos. El diputado de Unidos Podemos ha admitido que era "legítimo" que un Gobierno invite a otras fuerzas políticas a participar en la construcción de las cuentas públicas pero le avisó de que "el discurso de extrema derecha" que a su juicio están adoptando PP y Ciudadanos no debería confundir a los socialistas de quienes son sus aliados.

El presidente del Gobierno ha optado por no responder a los avisos de Pablo Iglesias, ni siquiera utilizó su segunda ronda de respuesta. Sánchez ha apuntado la posición del Gobierno respecto a las cuotas sociales de los autónomos para que enumeró cinco medidas: "Vamos a mejorar el paro de este colectivo, ya que solo se destina 11% de lo que se recaba en las cuotas; vamos a iniciar el dialogo social con las asociaciones de autónomo para que coticen en función de sus ingresos reales en 2019; hemos puesto en marcha un plan de trabajo digno para acabar con la explotación laboral; vamos a mejorar la efectividad del criterio de caja en el IVA para que no tengan que adelantarlo hasta no haber cobrado sus facturas, lo que mejorará su liquidez; y vamos a dignificar las pensiones de los autónomos, y la única manera de conseguirlo es que coticen por mejores bases".

La respuesta sobre las cotizaciones de los autónomos satisfizo a Iglesias, aunque siendo un colectivo de 3,3 millones de futuros votantes, el diputado de Unidos Podemos ha sacado a la luz los puntos de su partido para este colectivo en el acuerdo presupuestario. "Le agradezco que dé alguna certeza, estas semanas algunos aprendices de Bolsonaro han sembrado dudas sobre lo acordado. En el acuerdo que firmamos se acordó que se garantizaría a los autónomos con menos ingresos una cotización más baja. Cuando negociamos le pedí que fuéramos más específicos y que hiciéramos una bajada de la cuota de un 50% a los autónomos que ganaran menos de 6.000 euros y que la bajáramos un 35% a los que ganen entre 6.000 y la base mínima. Es importante que los autónomos noten el espíritu de la moción de censura".

Ante la confusión sobre cómo iban a ser las cotizaciones sociales de los autónomos a partir del año que viene, e l secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, criticó este martes la "demagogia" instalada en el debate sobre la cotización de los autónomos y pidió a "la izquierda" que salga de la "trampa" de defender una infracotización de estos trabajadores, que va ligada a una menor protección social y peores pensiones para este colectivo. La pensión de jubilación media de los trabajadores del Régimen General es de 1.248 euros al mes, mientras que la de los autónomos cae a los 737 euros mensuales. "La izquierda debe salir de ella si quiere hacer un mínimo de pedagogía fiscal en España", sostuvo Sordo.

El acuerdo presupuestario de Unidos Podemos y el Ejecutivo de Pedro Sánchez pone fecha a esta reforma, con el compromiso de que se acometa "dentro de 2019", para que el sistema de cotización de los trabajadores autónomos esté vinculado "a los ingresos reales, de manera que se garantice a los autónomos con menos ingresos una cotización más baja".

Aunque tras firmar el pacto presupuestario el Gobierno anunció que esa reforma estaría en vigor al comienzo de 2019, finalmente el Ministerio de Trabajo ha propuesto a las organizaciones de autónomos posponerla y abordar la modificación del sistema a lo largo del año.

Es la idea que ha reiterado Pedro Sánchez este miércoles, según explican fuentes del Ministerio de Trabajo, de adecuar el sistema de cotización a lo largo del próximo año. Hasta entonces, el Gobierno propone en el corto plazo "mejorar la protección social" del colectivo, lo que se ha plasmado en una propuesta de Trabajo de tres escenarios de subida de cuotas, entre los 30 y 50 euros, que conllevan una mayor protección, con la obligatoriedad de cotizar por cese de actividad, enfermedad y accidente profesional y formación.