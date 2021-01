El nuevo decreto antidesahucios del Gobierno establece compensaciones a precio de mercado para grandes propietarios que tengan viviendas ocupadas y no puedan desahuciar. Y el Estado no solo pagará el precio del alquiler de la zona, sino que incluirá los gastos corrientes que haya asumido el propietario — donde podrían entrar el IBI, el seguro y la comunidad. En el caso de los desahucios por impago, donde sí haya contrato, el Estado también ser hará cargo de los gastos corrientes pero tomará como referencia la renta mensual y no el precio de mercado. Tanto el Sindicat de Llogaters como el socio minoritario de Gobierno, Unidas Podemos, hablaron de "rescate encubierto" al sector inmobiliario durante las negociaciones porque son compensaciones que benefician, sobre todo, a fondos y bancos.

