Un grupo de eurodiputados reclama por carta a Rajoy que frene la extradición a Suiza de Falciani

La reciente detención y posterior puesta en libertad con medidas cautelares de Hervé Falciani, que filtró datos sobre evasión fiscal del banco HSBC, ha generado una ola de preocupación en determinados sectores y ámbitos políticos que temen la posibilidad de que acabe siendo entregado a su país de origen, Suiza, donde, aseguran, no contaría con la protección necesaria.

Por ello, un grupo de eurodiputados componentes de la Comisión Especial sobre Delitos Financieros y Evasión y Elusión Fiscales del Parlamento Europeo han enviado una carta al presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, en la que le reclaman que frene la extradición del informático suizo, ya que en último término tendría que ser aprobada por el Consejo de Ministros. En la misiva, presentada este miércoles en Estrasburgo por algunos de los firmantes, recuerdan que "la evasión fiscal es uno de los principales problemas que aquejan a las arcas públicas europeas" y que "según estimaciones del Parlamento Europeo, la pérdida de ingresos anuales corresponde a un billón de euros anuales".

"Las administraciones enfrentan dificultades para combatir esta lacra debido al secreto bancario y la falta de colaboración de ciertos países, auténticos paraísos fiscales en el corazón de Europa. Por ello, la persecución de la evasión fiscal ha sido facilitada enormemente por numerosos filtradores que han hecho públicas informaciones sobre estos actos ilícitos", añaden.

Los eurodiputados recalcan que la llamada Lista Falciani sacó a la luz la evasión fiscal de numerosas grandes fortunas en toda Europa, y ha facilitado numerosas investigaciones "que han permitido hacer aflorar miles de millones de euros" y ha colaborado con el ministerio fiscal de diversos países, entre ellos EEUU, Francia y España, "facilitando el trabajo de estas administraciones en la persecución de la evasión fiscal".

En el caso concreto de España, como ha recordado el eurodiputado de Podemos Miguel Urbán, las revelaciones de Falciani han facilitado la recuperación de al menos 300 millones de euros (más todo el dinero recaudado posteriormente a través de los capitales aflorados).

"Consideramos fundamental que a nivel europeo y en los Estados miembro se establezcan legislaciones efectivas de protección a filtradores, tal como solicita el reciente informe de la Comisión PANA del Parlamento Europeo", añaden los eurodiputados.

Además, recuerdan que el caso fue examinado por la justicia española en 2013, con su subsecuente liberación. "El hecho de que se le reclamara por un delito que no existe en España es un hecho incontrovertible que justificó jurídicamente esta decisión (...) Que se le procese de nuevo por estos hechos podría suponer una vulneración clara del principio jurídico de non bis in ídem (no volver a ser procesado por un delito del que se ha sido absuelto).