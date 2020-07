El Gobierno cederá suelo público durante 75 años a constructoras que hagan viviendas de alquiler social

El Gobierno ha aprobado este martes en Consejo de Ministros una medida para fomentar el alquiler social y que abre "una etapa interesante", ha señalado el ministro José Luis Ábalos. Se trata de un programa mediante el cual el Estado cederá suelo público a empresas constructoras para que estas hagan viviendas de alquiler social.

Según ha explicado Ábalos, el Estado sacará a licitación la concesión ese suelo a través de la entidad estatal de suelo (SEPES). La concesión puede durar hasta 75 años, en función de la necesidad y ubicación. La empresa adjudicataria deberá construir viviendas para alquiler social. Las constructoras podrán acceder al suelo de forma gratuita, sin pagar un canon por el derecho de uso de superficie. Que el canon disminuya hasta cero dependerá de las "limitaciones de esos alquileres", ha indicado el ministro. La aprobación de esta medida llega pocas semanas después de la presentación del índice del precio del alquiler.

"Esta disposición nos permite que los constructores no tengan que pagar ese canon. Y no solo construirían, sino que tendrían que gestionar el alquiler", ha dicho. Con esta medida, el Gobierno pretende "dinamizar la economía, generar expectativas al sector inversor e ir generando un parque de vivienda pública, que tenemos en un nivel de 2,5% cuando la media está en el 5%".

El Gobierno lleva tiempo hablando de esta medida. Hace unos meses, el tiempo de concesión que manejaba el Ministerio era de 50 años y no de 75. La idea es que, una vez termine el contrato, esas viviendas pasen a formar parte del parque estatal. La fórmula no es novedosa, pero habitualmente la han llevado a cabo comunidades autónomas y ayuntamientos. Y no siempre con éxito: tanto en Madrid como en País Vasco ha habido casos en los que la vivienda asequible en suelo público ha acabado en manos privadas.