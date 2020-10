Gortázar (CaixaBank) defiende la fusión con Bankia: "Queremos tener una única entidad"

Descarta nuevas operaciones en Portugal: "Tenemos mucho trabajo en Bankia"

BARCELONA, 30 (EUROPA PRESS)

El consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, ha defendido este viernes que han decidido ejecutar la operación con Bankia como una fusión porque es lo que mejor responde a la situación que quieren. "Nosotros no queremos tener un CaixaBank que tenga el control de Bankia, queremos tener una única entidad", subrayó.

Así lo ha asegurado en la rueda de prensa de presentación de los resultados de la entidad del tercer trimestre, después de registrar un beneficio atribuido acumulado hasta septiembre de 726 millones de euros, un 42,6% menos respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, tras realizar una provisión extraordinaria de 1.161 millones por el Covid-19.

"Queremos un nuevo CaixaBank, donde el 100% de la operativa esté junto. Lo que queremos hacer es fusionar los dos bancos y eso es lo que estamos haciendo", ha añadido.

En este sentido, ha afirmado que el proceso de fusión está avanzando bien en el calendario previsto, con las juntas previstas el día 1 --en el caso de Bankia-- y 3 de diciembre. "Seguimos ilusionados en este proyecto y trabajarlo para que sea realidad tan pronto como sea posible", indicó.

OPERACIONES

Ha asegurado que existe la "posibilidad" de que haya nuevas operaciones en el sector, como así lo contempla el Banco Central Europeo (BCE), porque no ha sido adecuadamente rentable, algo que ha advertido que repercute tanto a los accionistas como a la economía.

"Desde ese punto de vista creo que deberá haber más consolidación, no solamente en España, sino en otros países de Europa, y al mismo tiempo pienso que no va a tener un problema desde el punto de vista de competencia. Yo no he visto más competencia en el sector financiero de la que hay ahora", ha añadido.

Preguntado por el banco portugués BPI, Gortázar ha explicado que están muy satisfechos porque cree que tiene unas perspectivas muy buenas en el mercado portugués.

"Es el banco que está desde todos los puntos de vista, calidad crediticia, capital y de personas, en mejor disposición para seguir ayudando a la economía en Portugal", ha destacado.

Ha sostenido que no prevén cambios ni están analizando operaciones corporativas en Portugal: "Tenemos mucho trabajo en Bankia, y nos llevará al menos dos años de foco".