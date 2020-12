El INE compra datos de localización móvil a Orange, Vodafone y Telefónica para saber cuántos turistas vienen a España

El Instituto Nacional de Estadística ha formalizado contratos con Orange, Vodafone y Telefónica para estimar cuántos turistas vienen a España a partir de la geolocalización de teléfonos móviles. Juntos, los contratos ascienden a un millón de euros: 349.000 euros para Vodafone, 342.000 euros para Orange y 308.000 euros para Telefónica. Los tres se han negociado sin publicidad por "razones técnicas" de proveedor único. Con los datos de las telecos, el INE medirá los flujos de turismo interno y turismo receptor y complementará la información que hasta ahora obtenía a través de encuestas: la de movimientos turísticos en fronteras (FRONTUR) y la de turismo de residentes.

El presidente del instituto, Juan Manuel Rodríguez Poo, anunció este nuevo producto estadístico hace unos días en un evento del Ministerio de Industria y dijo que se publicará durante el primer semestre de 2021. Forma parte de las llamadas "estadísticas experimentales", proyectos innovadores en los que el organismo utiliza nuevas fuentes de datos. El INE ha empezado a medir las ventas diarias del comercio minorista a través de datos de Hacienda y el gasto extranjero a través de datos de consumo con tarjetas bancarias. También ha rastreado las webs de Airbnb, Booking y VRBO para estimar cuántas viviendas turísticas hay en España, un dato que publicará esta misma semana, según anunció Rodríguez Poo.

El uso de datos de localización móvil para analizar patrones de movilidad no es nuevo: de hecho, se ha popularizado en los últimos meses. El Ministerio de Transportes contrató durante el confinamiento un estudio a Nommon Technologies, que también utiliza datos de Orange, y publica desde entonces información diaria de movilidad en España. En elDiario.es utilizamos esos datos en abril, justo después de Semana Santa, para detectar qué zonas habían vuelto a la normalidad. Este contrato se adjudicó por 132.000 euros. El estudio continuará hasta 2022.

El INE ha usado datos de geolocalización en tres ocasiones. Empezó a finales de 2019 con un estudio piloto de movilidad cotidiana elaborado a partir de los tres principales operadores (Movistar, Orange y Vodafone) y continuó cuando empezó la crisis del coronavirus con otros dos: uno de la movilidad en el estado de alarma y otro durante la desescalada. Según se desprende de los proyectos técnicos, los operadores entregaron la información de forma gratuita durante el estado de alarma (del 16 de marzo al 20 de junio).

La localización de los móviles se estima a partir de las antenas de telefonía. Cuando hizo el proyecto piloto, el INE explicó que recibe las matrices de movimiento agregadas y elaboradas por cada operador, de forma que "no dispone en ningún momento de información individual de ningún tipo". La localización, además, no es cien por cien precisa porque depende de dónde están situadas las antenas y el margen de error va desde "decenas de metros en zonas urbanas a centenares de metros, incluso kilómetros, en zonas rurales". Por este motivo, el organismo divide España en 3.214 "áreas de movilidad" (que no tienen por qué encajar con municipios ni provincias) y ofrece información para cada una de ellas.