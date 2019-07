Calviño rebaja de nuevo las expectativas de desmontar la reforma laboral: "No resuelve nuestros problemas"

La ministra de Economía en funciones, Nadia Calviño, vuelve a distanciarse de la opción de desmontar la reforma laboral del PP, como le exigen los sindicatos mayoritarios y Unidas Podemos. El PSOE ha incluido "analizar" este punto en su documento base para negociar un Gobierno con los de Iglesias. Calviño ha insistido en cambio esta mañana en una entrevista en Onda Cero que esta medida "no resuelve los problemas que tiene nuestro mercado laboral" y ha pedido "empezar a pensar de cara al futuro".

A las preguntas sobre si Nadia Calviño era un obstáculo para que exista acuerdo de Gobierno entre PSOE y Unidas Podemos, dado que en el partido de Pablo Iglesias la señalan por no querer revertir la legislación laboral que aprobó el PP en 2012, la ministra de Economía ha sostenido que le "sorprendería mucho".

Calviño ha sostenido que en relación a la reforma laboral "siempre he dicho lo mismo y estoy firmemente convencida de ello. Tenemos que empezar a pensar de cara al futuro".

La ministra se ha desmarcado a continuación de esta medida al afirmar que "dedicar todo nuestra energía política a estar constantemente tejiendo y destejiendo reformas parciales es que no resuelve los problemas que tiene nuestro mercado laboral".

En un encuentro informativo organizado por la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE) el pasado mayo, la ministra ya hizo esa llamada a "no volver a mirar atrás" en relación a la reforma laboral.

"No mejora las condiciones" de los 'riders'

Calviño ha señalado en concreto varias situaciones en las que en su opinión la modificar esta legislación no tiene efectos: "Revertir la reforma laboral no va a mejorar las condiciones de trabajo de los chicos jóvenes que están trabajando para deliveroo o glovo. No va a resolver los retos que nos plantea la robotización y la digitalización de la economía".

Por ello, la titular de Economía en funciones ha vuelto a destacar la apuesta del Gobierno de Sánchez de elaborar un nuevo Estatuto de los Trabajadores. "Necesitamos un nuevo Estatuto de los Trabajadores del siglo XXI, una aproximación que mire al futuro en todo caso. Centrémonos en ese proyecto de futuro".

[Las declaraciones sobre la reforma laboral se pueden escuchar a partir del minuto 6.45]

"Es mi postura y la del Partido Socialista"

Además, Calviño ha destacado que es su posición, pero también la del PSOE: "Es mi apuesta y yo creo que es la apuesta del Partido Socialista y la que quieren la mayoría de los ciudadanos españoles".

Esta semana el PSOE presentó un documento base para negociar con Unidas Podemos un programa de Gobierno, con cinco temas claves entre los que se encontraba el empleo. El documento recoge que, en el marco del diálogo para aprobar ese nuevo Estatuto de los Trabajadores, "el Gobierno analizará la conveniencia de aprobar, con carácter de urgencia, las modificaciones de los aspectos más lesivos de la reforma laboral de 2012".

Los sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, ya han advertido a Pedro Sánchez de que las modificaciones en esta legislación laboral del PP –en las que avanzaron mucho en la pasada legislatura con el Ministerio de Trabajo, aunque sin el apoyo de la patronal– es prioritaria para sus organizaciones.

Las centrales sindicales exigen así al nuevo Ejecutivo la derogación de estos "elementos clave" de la reforma laboral antes de negociar este nuevo Estatuto de los Trabajadores, un proceso que se demorará en el tiempo.