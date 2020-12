La patronal pide concentrar los fondos europeos para la recuperación en las empresas frente a la inversión pública

Los empresarios insisten en una premisa recurrente en la patronal: el dinero está mejor en manos privadas que en el sector público. La CEOE ha presentado este jueves sus '21 iniciativas estratégicas de país para la recuperación y transformación de la economía española', una serie de líneas de acción que detallará al Gobierno para la inversión de los 140.000 millones de euros de fondos europeos que recibirá España. "Una idea importante de este documento", ha sostenido Íñigo Fernández de Mesa, presidente de la Comisión de Economía de la CEOE, "es la importancia de que el dinero se utilice preponderantemente para el sector privado".

Bruselas, sobre las reformas de las pensiones y del mercado laboral: "Cada país debe elegir cómo abordar sus desafíos"

Saber más

En la patronal sostienen que la inversión de los fondos europeos en las empresas dará lugar a mayor crecimiento económico. "El impacto en el crecimiento económico es mucho mayor si el dinero se usa para las empresas que si se usa para inversión pública. Nuestras estimaciones consideran que el impacto en el crecimiento económico es tres veces más si se usa para modernizar las empresas que si se usa para cualquier otros fines", ha afirmado Íñigo Fernández de Mesa.

Otro cálculo que han repetido los responsables de la CEOE es que, "si la mayor parte de recursos se usa para las empresas, cada euro público puede generar hasta cuatro euros privados". Sobre cómo se han realizado estas estimaciones, Fernández de Mesa ha indicado que la patronal se basa en estudios "del Banco de España y varios institutos", que apuntan "que el impacto a medio plazo en el crecimiento económico del uso de los recursos para modernizar las empresas puede ser hasta tres veces superior que si se utiliza para inversiones a corto plazo".

Las 21 iniciativas de la CEOE se dividen en cuatro "pilares" o áreas temáticas: la transición digital, con especial atención a las pequeñas y medianas empresas y al sector turístico y agroalimentario; la transición ecológica, que apuesta por impulsar la movilidad sostenible y las energías renovables, entre otras medidas; la cohesión social, por la que se propone impulsar las industrias culturales y creativas, así como la formación profesional; y, por último, una "iniciativa estratégica" de compromiso empresarial por la igualdad, que incluye como principal medida crear una "plataforma digital integral, dedicada a las mujeres, que abarque todos los ámbitos de interés relacionados con su desarrollo formativo y profesional, a lo largo de las distintas etapas de su vida".

Rechazo al desmontaje de la reforma laboral

El líder de CEOE, Antonio Garamendi, ha recordado que también son necesarias "reformas" para impulsar los proyectos para la recuperación, como las que los empresarios han exigido ya al Ejecutivo para agilizar los trámites administrativos y reducir la burocracia en la adjudicación de estos fondos europeos. La patronal también apuesta continuamente por una reforma que impulse la formación profesional. Por tanto, reformas sí, pero no algunas que pretende impulsar el Gobierno.

Garamendi ha insistido en el rechazo de los empresarios al desmontaje de la reforma laboral del PP a la que se ha comprometido la coalición de PSOE y Unidas Podemos, para lo que el empresarios se remite al criterio "del Banco Central Europeo o la OCDE".

El presidente Pedro Sánchez reiteró esta semana que este desmontaje se llevará a cabo si hay acuerdo en el diálogo social, lo que los sindicatos consideran que concede "derecho de veto" a la patronal, que no quiere pactar su derogación. La portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, rechazó ayer esta idea. "Eso no significa quitar o conceder derecho de veto a nadie", precisó la ministra, sino de negociar en el seno del diálogo social "el equilibrio justo" entre las posiciones de las distintas partes.

En cuanto al debate sobre la semana laboral de cuatro días, Antonio Garamendi ha pedido dejar las "ocurrencias" y ha recordado que este tema no está en la mesa de negociación del diálogo social y que corresponde en su opinión a la negociación dentro de cada empresa. "Estando en la situación en la que estamos, no es momento de plantear debates que lo único que generan son desconfianzas y que la gente decida igual hasta no contratar pensando 'a ver qué va a pasar aquí'", ha sostenido.

Una discusión que sí está en la mesa de diálogo, pero sobre la que no ha querido pronunciarse Garamendi ha sido la regulación del trabajo en plataformas digitales, conocida como 'Ley Rider', que busca combatir el fraude de los falsos autónomos. La legislación genera importantes diferencias en el seno de la patronal, lo que está dificultando y retrasando la negociación. En la última reunión, los empresarios intentaron retrasar las conversaciones hasta después de Navidad, pero finalmente el Ministerio Trabajo ha convocado una reunión el próximo 17 de diciembre. Fuentes del diálogo social advierten de que los postulados de Glovo están ganando posiciones en el lado empresarial, pese a la sentencia del Tribunal Supremo que declaró que su modelo de autónomos es fraudulento.