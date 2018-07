No todos los profesores interinos de la Comunidad de Madrid que hayan trabajado 7 meses cobrarán el verano

Enfado monumental entre muchos profesores interinos de la Comunidad de Madrid. Tras la promesa y anuncio del Gobierno de Ángel Garrido de que pagarían los meses de verano a los interinos que hayan trabajado al menos 7 meses, cumpliendo con el acuerdo sectorial de Educación, muchos profesores están recibiendo en sus correos electrónicos una noticia diferente. La Consejería de Educación les informa de que si fueron cesados antes del 30 de junio deben haber trabajado al menos 9 meses para cobrar julio y agosto.

Una profesora interina de un colegio de la capital explica a eldiario.es que los grupos de Facebook y Whatsapp de interinos comenzaron a echar humo esta mañana. Circulaba un correo que anunciaba que no recibirían el pago del verano al no haber acumulado 9 meses de trabajo durante el curso escolar.

"Pero nos habían dicho que eran 7 meses, no sabíamos esto. He llamado a la DAT (Direcciones de las Áreas Territoriales de Educación, Juventud y Deporte) y me han dicho que es así. Si te han cesado antes del 30 de junio tienes que haber trabajado durante 9 meses para que te paguen el verano. Para los cesados después, los 7 meses", explica la maestra a este medio.

Un docente que prefiere no identificarse confirma a eldiario.es que ha recibido el correo con el texto difundido por redes sociales, que le notifica que no tiene derecho a la remuneración del verano. También ha llamado a la DAT que le corresponde y la respuesta ha sido la misma: que si le han cesado antes del 30 de junio, como es su caso, no tiene derecho a las vacaciones. "Yo había ido a la DAT ya y me habían dicho que sí tenía ese derecho por haber trabajado más de 7 meses, y hoy me vienen con esto", cuenta al otro lado del teléfono.

El profesor asegura que va a recurrir y condena que la Administración actúe de este modo. "Yo por ejemplo no he solicitado paro, contaba con esos dos meses de sueldo y, lo más importante, supone dos meses menos de experiencia, cuando hay oposiciones al año que viene".

eldiario.es ha intentado recabar la versión de la Consejería de Educación sobre este nuevo criterio, pero no ha conseguido una respuesta por el momento.

CCOO: "Nos dicen que no hay dinero"

Desde Comisiones Obreras llevan varios días detrás de este tema porque también les habían informado de que había profesores que estaban recibiendo notificaciones de que les iban a restar los días de baja del cómputo para el cobro del verano. "Algo totalmente ilegal", denuncia Isabel Galvín, secretaria general de Enseñanza de Comisiones Obreras en Madrid.

Galvín añade que "desde Recursos Humanos me han dicho que en Hacienda les comunican que no tienen dinero, que están intentando arreglar la situación pero a día de hoy no tienen dinero".

La representante sindical explica que la diferenciación del cese del 30 de junio no figuraba en el acuerdo sectorial con el que se comprometió el Gobierno de Garrido. "¿Qué pasa si han acumulado los 7 meses al principio del curso? Te tienen que pagar el verano", exige Galvín, que anuncia que desde CCOO van a iniciar una campaña jurídica y de reclamaciones para que el Ejecutivo del PP cumpla con lo prometido.

Garrido sacó pecho ayer por este tema

Justo este jueves el presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, destacó en la Asamblea de Madrid que el pago del verano a los profesores interinos con 7 meses trabajados: "Abonaremos las nóminas del verano a los profesores interinos que sumen esos 211 días trabajados". Garrido atacó también al grupo parlamentario de Podemos y al Gobierno de Castilla-La Mancha por el despido de profesores interinos en esta región al terminar el curso.