El Tribunal de Cuentas Europeo denuncia el fracaso de la UE en la "incorporación de la perspectiva de género en las políticas y en los fondos comunitarios"

Muchas palabras, pero pocas acciones. Es la conclusión a la que llega el Tribunal de Cuentas de la UE en un informe presentado este miércoles sobre la aplicación de la perspectiva de género en el ámbito comunitario. "La UE tiene un compromiso desde hace tiempo con la igualdad de género", dice el tribunal, "pero se ha hecho muy poco para incorporar la perspectiva de género, es decir, para promover de forma sistemática y activa la igualdad de género en la formulación de políticas y en el gasto del presupuesto de la UE. Aún faltan los requisitos previos necesarios".

El tribunal recuerda que "la idea detrás de la integración de la perspectiva de género es simple: el género debe tenerse en cuenta en todas las etapas y en todas las áreas de la formulación de políticas y de su aplicación".

Así, "la elaboración de presupuestos con perspectiva de género no se trata solo de financiar iniciativas explícitas de igualdad de género, sino de comprender el impacto de las decisiones presupuestarias y políticas en los objetivos de igualdad de género, y utilizar esa información para ajustar las desigualdades mediante la introducción de cambios en el gasto y los ingresos públicos".

"La igualdad de género es un valor fundamental de la UE", ha dicho Eva Lindström, miembro del Tribunal de Cuentas Europeo responsable del informe. "Se han hecho compromisos, pero el progreso hacia la igualdad es demasiado lento. La igualdad de género está en juego en Europa, y sabemos que los efectos de la pandemia de la COVID-19 no son neutrales al género. Ya va siendo hora de que la Comisión Europea actúe y comience a utilizar los presupuestos con perspectiva de género en el nuevo ciclo 2021-27 y en el Next Generation EU [los fondos europeos]. Ha habido mucha comunicación política. Pero aún no se cumplen importantes requisitos previos. Y se necesitan acciones sustanciales más concretas para que esto suceda".

El informe evalúa si la integración de la perspectiva de género se había aplicado en el presupuesto de la UE a partir de 2014. Y su conclusión es que todavía "no existe un marco eficaz para apoyar la integración de la perspectiva de género" y que "el ciclo presupuestario de la UE no ha tenido debidamente en cuenta la igualdad de género".

"Es un informe bastante crítico y creemos que tenemos algunos datos bastante sólidos", razona Lindström: "Es hora de convertir las palabras en acciones. Creo que, en el mejor de los casos, hay una especie de ceguera de género. Hemos analizado los fondos estructurales. También analizamos la política agrícola. Y creo que una de las primeras reacciones cuando analizamos la agricultura fue, ¿qué tiene esto que ver con la igualdad de género? Y luego sabemos que el 70% de la tierra en la UE es propiedad de hombres. También podría ser una especie de cuestión cultural no usar esa lente de género al hacer este análisis, porque creo que no faltan indicadores, al contrario, hay muchísimos. Pero no haberlos integrado es un poco ceguera de género. También creo que podría haber cierta resistencia, porque esto se ve hoy como una cuestión un poco delicada, en realidad. Y creo que eso da miedo, y por eso creo que la igualdad de género está en juego en Europa en este momento. Y la última razón es que si queremos tener la transversalidad de género en el presupuesto, tanto en el proceso de preparación, como en el tipo de implementación y seguimiento en vigilancia, la Comisión Europea debe asumir un papel más activo. De lo contrario, esto no sucederá.

Según los auditores, "la Comisión Europea ha prestado poca atención a los análisis de género de las políticas y programas de la UE y ha hecho poco uso de datos e indicadores desglosados ​​por sexo". Por ejemplo, el informe constata que "sólo 4 de los 58 programas de gasto 2014-2020 tenían objetivos explícitos relacionados con el género, y solo 5 programas de gasto tenían indicadores relacionados con el género".

Por otro lado, descubrieron, en cambio, áreas donde los requisitos legales se establecieron en detalle, lo que facilitó la incorporación de la igualdad de género en los programas.

El Tribunal de Cuentas de la UE recuerda que "se gastará una cantidad significativa de fondos de la UE en el marco del instrumento Next Generation EU [750.000 millones] y el nuevo marco financiero plurianual (MEFF, 1,1 billones) 2021-2027", por lo que formulan una serie de recomendaciones específicas para ayudar a la UE a cumplir su compromiso con la igualdad de género".

El informe también señala que, aunque la nueva Estrategia de Igualdad de Género 2020-2025 reforzó el compromiso de la Comisión con la integración de la perspectiva de género, "aún faltan requisitos previos fundamentales y acciones específicas". Así, "en el instrumento NGEU existe el compromiso de tener en cuenta la igualdad de género en el marco del mecanismo de recuperación y resiliencia, lo cual requerirá planes nacionales de recuperación y resiliencia para explicar cómo se espera que las medidas propuestas contribuyan a la igualdad de género". Sin embargo, "los auditores señalan que la falta de indicadores comunes dificultará el cumplimiento y seguimiento de los resultados, incluida la igualdad de género".

"En España", añade Lindström, "el análisis de género es un criterio de selección para recibir financiación y tenemos esta obligación legal principalmente en la fase de planificación. Pero no es posible para la Comisión recoger los datos de los diferentes Estados de manera agregada, por lo que es muy difícil decir algo sobre la UE en su conjunto. España, donde se utiliza el análisis de género y el género como criterio de selección para recibir financiación, es un buen ejemplo. No es ciencia espacial. Simplemente hay que hacerlo".