Vuelco al turismo: Madrid se convierte en la comunidad que más viajeros recibe en España

La Comunidad de Madrid fue en febrero la primera receptora de turistas de España. No es un puesto que suela ocupar: en un febrero normal, como los de 2019 o 2020, Madrid queda tercera en el ranking por detrás de Catalunya y Andalucía. En este año de pandemia la situación ha dado un vuelco. Madrid recibió más turistas extranjeros y nacionales que ninguna otra comunidad, según los datos de la Encuesta de Coyuntura Turística Hotelera publicados este martes por el INE.

Estos datos se obtienen mediante encuestas a hoteles y son un buen complemento a la estadística de movimientos turísticos en fronteras, que mide la entrada de turistas internacionales y cuyos datos de febrero aún no están disponibles.

En la siguiente gráfica mostramos la evolución del porcentaje de viajeros que recibió cada comunidad en los últimos tres meses de febrero, con respecto al total de los recibidos por España. Madrid suele acumular el 15% del turismo ese mes. En 2021, subió al 21%.

Madrid fue la comunidad que más turistas recibió en febrero Porcentaje de turistas (extranjeros y nacionales) que recibió cada comunidad los meses de febrero de los últimos años, sobre el total de turistas ese mes Fuente: INE



Concretamente, en febrero visitaron Madrid 195.200 nacionales y 42.600 extranjeros, frente a los 139.000 nacionales y 41.200 extranjeros que recibió Catalunya, que queda en segundo lugar. La comunidad dirigida por Isabel Díaz Ayuso ha hecho gala de tener las restricciones más laxas del país, pese a que su situación epidemiológica no es la mejor —la incidencia acumulada a catorce días es de 216 casos por 100.000 habitantes, cuando la media nacional es de 128— y la ocupación hospitalaria media desde agosto es la más alta de España.

Los bares, restaurantes y centros culturales abiertos atraen desde hace semanas a turistas, principalmente franceses, que escapan de las restricciones impuestas en su país. Eso también se está dejando notar en los datos de comercio, en los que Madrid lidera la recuperación.

En los últimos fines de semana se han sucedido las noticias de jóvenes que buscan "vivir la vida de antes". Para entrar en España, el Gobierno solo les exige una PCR negativa — pese a que la movilidad entre provincias está limitada para españoles porque muchas comunidades han impuesto cierres perimetrales. La ministra y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, apuntó este martes que no pretendía limitar la llegada de turistas, ni a Madrid ni a ninguna otra comunidad.

Los datos turísticos de Madrid no son, en cualquier caso, boyantes. La caída del turismo sigue siendo brutal en toda España, del 82% respecto al año pasado. En un febrero normal hay en nuestro país 6,4 millones de viajeros (3,6 millones nacionales y 2,8 millones extranjeros). En un febrero pandémico como el de 2021, la cifra se reduce a poco más de un millón: 954.000 nacionales y apenas 200.000 extranjeros. El año pasado, Madrid recibió 391.000 viajeros extranjeros y 562.000 nacionales en febrero.

Lo que sucede ahora es que, de lo poco que viene, un porcentaje muy notable y superior al de antaño termina en esta comunidad.







"En el país de los ciegos, el tuerto es el rey", resume Pablo Sánchez, responsable de desarrollo de negocio de Mirai, un motor de reservas para hoteles. "Los destinos urbanos están muy parados. Donde se empieza a ver movimiento de cara al verano es en los vacacionales: Canarias, Baleares y la costa andaluza. Es posible que los urbanos despierten pronto".

Ayuso ha defendido la llegada de turistas a Madrid frente a las críticas de la oposición. "Si alguien quiere venir desde Logroño, París o cualquier otro rincón, si cumplen las normas, si el aeropuerto de Barajas es seguro, a mí me parece bien que vengan a mover la economía", expresó la presidenta hace pocos días. Mónica García, candidata de Más Madrid a la presidencia de la región, dijo este martes que "la señora Ayuso está haciendo un efecto llamada al turismo de borrachera, de inconvivencia, que tiene que ver con haber puesto unas luces de neón en toda Europa que dicen: aquí en Madrid somos covid-free".

El INE estima que este febrero han abierto en Madrid 717 hoteles, frente a los 1.232 que había abiertos en el mismo mes del año anterior. Otras provincias como Navarra, Álava, Zaragoza o Vizcaya tienen un mayor porcentaje de hoteles abiertos, superior al 70% frente al 60% de Madrid. La región lidera la ocupación hotelera en España (24%, frente a una media nacional del 17%). Los —relativamente— buenos datos no se han traducido en una mayor recuperación del personal empleado. En 2020 había 14.940 personas trabajando en establecimientos hoteleros de Madrid; en 2021, el 37%. En zonas como Navarra, Castilla-La Mancha, País Vasco o Extremadura la recuperación es superior al 40%.

Canarias y Baleares se calientan para el verano

Madrid está pescando turistas en pandemia, aunque de cara a Semana Santa y sobre todo al verano la reactivación vendrá de la mano de los principales destinos turísticos de España: las islas y el litoral mediterráneo. En las últimas semanas, dos noticias han avivado las reservas extranjeras. Alemania sacó a varias regiones españolas (Baleares, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Extremadura, La Rioja y Murcia) de su lista de zonas de riesgo, al tiempo que España levantó las restricciones para volar desde Reino Unido en Semana Santa.

Esto reactivó las reservas de británicos y alemanes, que llegaron a ser superiores a las de 2019 en la semana 8 del año, según datos recopilados por Mirai. La euforia para Semana Santa no duró demasiado, puesto que Reino Unido ha endurecido las restricciones para salir y España prohibió los vuelos desde este país, y Alemania ha desaconsejado no hacer viajes no necesarios.







"La tendencia es positiva. En 2019, marzo aún era temprano para reservar el verano, que se calienta después de Semana Santa. Pero que en estas semanas estemos un poco mejor que entonces son brotes verdes", dice el responsable de negocio de Mirai, que aclara que las reservas acumuladas son aún muy, muy inferiores a las de 2019 (en torno al 10%). La ministra del ramo, Reyes Maroto, ya ha dicho que el objetivo de 2021 es recuperar la mitad del turismo extranjero de 2019: esto es, cerrar en 42 millones de visitantes.