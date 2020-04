Grandes autores a precios pequeños

Desde que se decretó el estado de alarma hemos tenido que acostumbrarnos a hacer vida confinados en nuestros hogares. Todo el equipo que integra Roca Editorial sigue trabajando desde casa, haciendo cuanto está en su mano por acercar los libros a la gente y conseguir que, gracias a las buenas historias, los días sean más llevaderos. El confinamiento ha paralizado la práctica totalidad de las ventas de libros en formato físico. Es por ello que han decidido reforzar los lanzamientos en formato digital, aprovechando que las webs habituales de venta de ebooks funcionan con total normalidad.

"Estamos seguros de que encontraréis libros interesantes. Estos son momentos para descubrir nuevos autores o atreverse con nuevos géneros. También os animo a probar la lectura digital, si no lo habéis hecho nunca. Ahora que el contacto personal no es posible, toca buscar fórmulas virtuales y, en este sentido, os podemos asegurar que los autores escriben para ser leídos y que les encanta que sus lectores contacten con ellos a través de sus redes. También os animo a hacerlo. Por nuestra parte, seguiremos buscando buenas historias para hacéroslas llegar a todos los lectores", afirma Blanca Rosa Roca, directora editorial de Roca Editorial.

Para que no decaigan los ánimos durante este confinamiento lector han puesto en marcha una promoción para que la mejor literatura esté al alcance de todos los bolsillos. Veinticinco de sus ebooks se podrán adquirir, del 1 al 15 de abril a 2,99€. El precio está actualizado en las principales plataformas de ecommerce de venta de libros, como Amazon, Google Play, iTunes, Kobo, Fnac, El corte inglés o Casa del Libro. Se trata de una cuidada selección de sus autores estrella, bestseller que han seducido a decenas de miles de lectores en todo el mundo de géneros diversos, como el thriller, la novela histórica, el romance, la novela, la literatura juvenil o la no ficción.

Para los amantes de los thrillers, está disponible El caso Hartung, de Søren Sveistrup, una novela negra adictiva escrita por el guionista y creador de la serie The Killing. Una novela que hará las delicias de los fans de la serie Millennium de Stieg Larsson, El hombre de tiza de C. J. Tudor o El muñeco de nieve, Jo Nesbø y que muy pronto será adaptada a serie de televisión por Netflix. Esta campaña también acerca libros que pueden ayudar a afrontar la situación actual. Un buen ejemplo es Todo está j*dido, de Mark Manson, autor del best seller mundial El sutil arte de que (casi todo) te importe una mi*rda. En Todo está j*dido, Manson ofrece una curiosa guía para sobrevivir a los trances difíciles, con consejos para lidiar con los retos de la vida.

Sodoma, de Frédéric Martel

El acuerdo, de Melanie Moreland

Voz, de Christina Dalcher

El crash. Tercera fase, de Santiago Niño Becerra

13, de Steve Cavanagh

Cada suspiro, de Nicholas Sparks

Sé lo que estás pensando, de John Verdon

El aspecto del diablo, Craig Russell

Su banana, de Penelope Bloom

Todo está j*dido, de Mark Manson

