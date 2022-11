Los cinco mejores ‘spas’ para disfrutar de una escapada otoñal

Con la llegada del otoño, apetecen los planes más relajados, que permiten deleitarse con lugares maravillosos mientras se disfruta de la gastronomía tan especial de esta época del año. Si a eso se le añade gozar de una atención exquisita a la vez que se relaja el cuerpo y la mente, el resultado es una estancia en uno de los extraordinarios Paradores que aguardan por toda la geografía española. Para ponerlo aún más fácil, aquí van unas cuantas recomendaciones que acompañan la experiencia con un spa ¿qué más se puede pedir a una escapada otoñal?

Parador de Aiguablava (Girona)

Reabierto en 2020 tras una firme apuesta por la vanguardia, el Parador de Aiguablava es el lugar perfecto para los amantes del arte y el diseño. Por si esto fuera poco, se encuentra en un enclave privilegiado de la Costa Brava, en lo alto del acantilado de la Punta d’es Mut, en un entorno de naturaleza casi virgen rodeado de pinares. Esto le da protagonismo a una de las joyas de este Parador, su spa panorámico con vistas a la cala de Aiguablava. Es el rincón perfecto para descansar cuerpo y mente mientras disfrutas de la espectacular panorámica. Es difícil encontrar un lugar mejor.

Además de estar en plena naturaleza, el Parador de Aiguablava destaca por su arquitectura e interiorismo. La decoración está inspirada en las artes que han estado vinculadas a la Costa Brava, lugar de inspiración y descanso habitual para escultores, pintores, escritores, fotógrafos o cineastas. El Parador ofrece a los clientes una experiencia inolvidable que aprovecha la luz y las vistas panorámicas al mar, y lo combina con la extensa colección de arte contemporáneo catalán que podemos encontrar en todas las estancias del Parador.

La muestra recoge una amplia representación de piezas gráficas y algunos óleos de gran formato tan importantes como Monegros de José Beulas, Cennino Cennini o el libro del arte de Modest Cuixart o una interesante pintura abstracta de Joan Hernández Pijuán. También hay piezas de algunos artistas tan destacados como Salvador Dalí, Rafael Durancamps, Antoni Clavé, Josep María Subirachs, Antoni Tápies o Joan Miró.

Parador de Alcalá de Henares (Madrid)

No son necesarias muchas excusas para escaparse un fin de semana a Alcalá de Henares, cuna de Cervantes y patrimonio de la Humanidad según la UNESCO. A escasos metros de su bellísima universidad y situado en un colegio-convento del siglo XVII, se encuentra el Parador de Alcalá de Henares, combinación perfecta entre tradición y modernidad. La decoración minimalista sabe fundirse con el espíritu histórico de la edificación. Un ejemplo es el extenso jardín perforado y tallado que se encuentra en la cubierta y que al estar horadado por patios otorga luz a las habitaciones. Un innovador proyecto, galardonado con numerosos premios internacionales y que ha formado parte de la exposición On-Site: New Architecture in Spain del MoMA de Nueva York, a solo media hora de Madrid.

Además de disfrutar de su magnífico claustro y de la piscina exterior, es muy recomendable sacar un rato para relajarse en el spa que se encuentra en uno de los lugares más espectaculares del parador: bajo las bóvedas de la iglesia del antiguo convento.

Parador de Cádiz (Cádiz)

El Parador de Cádiz puede presumir de unas impresionantes vistas a la bahía prácticamente desde cualquier punto: sus terrazas, sus diáfanas habitaciones, su exclusiva piscina o su relajante spa disfrutan del paisaje con el siempre presente océano Atlántico. Y esta presencia también se deja sentir en los exquisitos manjares que ofrece el restaurante y la tapería: erizos de mar, tortillitas de camarones, papas aliñadas o atún de almadraba para que la experiencia junto al mar sea verdaderamente completa.

Junto a la piscina, se encuentra el exclusivo y relajante spa, reconocido en los últimos años como uno de los más sobresalientes de España, y que combina a la perfección con la excepcional arquitectura contemporánea de todo el edificio, una joya moderna del diseño. Sin duda, unas instalaciones que invitan a perder la vista en el horizonte y relajarse mientras se disfruta de los tratamientos y rituales de belleza que ofrecen.

Parador de Costa da Morte (A Coruña)

Ubicado sobre la Playa de Lourido, en Muxía, el Parador de Costa da Morte se convirtió en 2020 en el parador número 98 de la red. Situado a escasa distancia del Cabo Fisterra y el final de la prolongación natural del Camino de Santiago, el Parador se funde con la ladera hasta el punto de que en ocasiones es complicado localizarlo. Además, eso permite que todas sus habitaciones tengan una terraza con impresionantes vistas al Atlántico. Igualmente, la espectacular piscina infinity pool con muro final de cristal disfruta de una maravillosa panorámica de la playa de Lourido.

Mención especial merece su spa, que cuenta con baño turco, sauna, jacuzzi, pilas de agua caliente/fría y solárium. Aunque lo que lo convierte en inolvidable es el imponente ventanal que provoca la sensación de estar en el mismísimo océano. Por si esto fuera poco, este nuevo Parador alberga una interesante colección de arte gallego con guiños a la rica artesanía de la comarca y a la fotografía, tanto histórica como actual.

Parador de La Granja (Segovia)

Naturaleza, descanso y bienestar son las claves del Parador de La Granja, un lugar perfecto para darse un capricho en este precioso pueblo segoviano mientras se descansa cuerpo y mente. Situado a los pies de la sierra de Guadarrama, este parador hace honor al esplendor palaciego con el que fue concebido y combina amplias y modernas habitaciones con un espectacular spa, digno de los mismos reyes que elegían La Granja como lugar de descanso. Su amplio catálogo de tratamientos es una apuesta segura para desconectar y vivir una experiencia inolvidable.

Además, para disfrutar al completo de una escapada otoñal, es indispensable probar los mejores platos de la cocina castellana como los típicos judiones de La Granja, el cochinillo o el cordero asado en horno de leña.