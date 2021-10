Indra impulsa la transformación sostenible de las empresas

En un entorno global marcado por la agenda 2030, el Pacto Verde Europeo y los Fondos Europeos de Recuperación, Indra apuesta por la relación de tecnología, digitalización y sostenibilidad como un gran pilar del futuro de las empresas e instituciones.

Indra aumenta su capacidad para aportar valor a las organizaciones en aspectos vinculados a la sostenibilidad al adquirir la mayoría del capital de The Overview Effect (www.weareoverview.com), empresa especializada en impulsar la innovación en sostenibilidad en las compañías conectando retos globales y modelos de negocio y potenciando la capacidad de las organizaciones para generar soluciones sistémicas a los retos sociales y ambientales de nuestro planeta.

The Overview Effect, compañía fundada por Nacho Rivera, experto en sostenibilidad y su impacto en los modelos de negocio, e Ignacio Cabrera, cofundador de Paradigma Digital, empresa del grupo Indra, cuenta con un importante equipo de expertos, especializados en diferentes ámbitos de la sostenibilidad a nivel social, ambiental y económico. La combinación de perfiles multidisciplinares con experiencia en el sector privado y en el ámbito académico refleja su propuesta de valor diferencial.

Las capacidades específicas y diferenciales en sostenibilidad de The Overview Effect completan la propuesta de valor de Indra, que presenta al mercado una oferta única y diferenciada, que cubre de extremo a extremo todas las necesidades en materia de transformación hacia la sostenibilidad de las empresas e instituciones: desde la consultoría estratégica, pasando por la creación de prototipos, hasta el desarrollo de tecnologías y productos.

Indra se apoyará en su liderazgo digital y tecnológico para escalar los proyectos estratégicos y diferenciales originados en The Overview Effect para ayudar a las organizaciones a innovar en materia de sostenibilidad. Estos nuevos productos y servicios permitirán a las empresas conseguir un crecimiento sostenible de su modelo de negocio, generar valor compartido, mejorar su conexión con el consumidor del futuro y aumentar su capacidad para atraer y retener talento.

En lugar de organizarse en base a industrias, The Overview Effect es una compañía organizada por misiones. Estas misiones recogen distintos retos globales a resolver en base a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas:

Equidad social: garantizar los derechos básicos y la igualdad de oportunidades en todas las personas, especialmente en aquellas en condiciones de vulnerabilidad.

Salud y bienestar: incrementar la esperanza de vida, el acceso a la salud y la promoción del bienestar.

Prosperidad económica: promover un sistema económico y de inversión sostenible que cree oportunidades de prosperar a todas las personas.

Economía circular: impulsar un sistema económico circular que garantice el progreso social sin un incremento en el consumo de recursos.

Territorios sostenibles: promover territorios y ciudades más sostenibles garantizando también la cohesión territorial.

Clima y biodiversidad: reducir los efectos negativos del cambio climático y proteger los ecosistemas naturales y la biodiversidad.

The Overview Effect conecta estos retos globales con los modelos de negocio de las empresas en distintos sectores, utilizando la innovación y tecnología como aceleradores. La compañía tiene experiencia liderando procesos de transformación hacía la sostenibilidad en el sector consumo, creando soluciones basadas en datos para impulsar la transición energética o impulsando plataformas de financiación sostenible, entre otros proyectos.

Cristina Ruíz, Consejera Delegada de Indra, afirma que “con esta operación, Indra demuestra su compromiso con la sostenibilidad y reafirma su apuesta por el talento y modelos de intraemprendimiento en su cultura de compañía. Estamos seguros que la digitalización va a jugar un papel clave en la transición hacia un modelo económico sostenible y la apuesta por The Overview Effect demuestra nuestro compromiso por complementar nuestras capacidades tecnológicas con capacidades específicas y diferenciales de sostenibilidad. Seguirá siendo una compañía independiente especializada en prototipar soluciones de impacto positivo que resuelvan retos sociales y ambientales. Nosotros desde Indra les apoyaremos en el acceso a clientes y a la hora de escalar sus soluciones a través de la tecnología”.

Nacho Rivera, CEO de The Overview Effect, señala que “creo firmemente en que el verdadero cliente de nuestra compañía es el planeta Tierra y por eso organizamos nuestra compañía por misiones y no por industrias. El pensamiento por misiones recoge los distintos retos globales a resolver y potencia el conocimiento y la innovación para crear soluciones que generen retorno social, ambiental y económico”. Además, destaca lo que considera más importante para dar un verdadero impulso al impacto positivo: “La sostenibilidad tiene que ir más allá de planes a largo plazo, el foco en el cumplimiento normativo y la mera gestión de riesgos para pasar a impulsar proyectos de innovación desde una visión sistémica y abierta que transforme el modelo de negocio y genere impacto positivo. El reto de las compañías no está tanto en tener un plan a largo plazo: está en la ejecución de proyectos y en la propia cultura de la organización”.