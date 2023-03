Arriba l’AMBici, el nou servei de bicicleta compartida metropolitana

Creat i liderat per l’AMB i gestionat per TMB, el passat 30 de gener va començar a donar servei l’AMBici, la nova bicicleta metropolitana compartida, que s’ha engegat amb total normalitat amb les primeres 55 estacions a sis municipis metropolitans —Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobregat, el Prat de Llobregat, Sant Boi de Llobregat, Sant Joan Despí i Sant Just Desvern— i s’expandirà a nou poblacions abans de l’estiu: l'Hospitalet de Llobregat, Badalona, Santa Coloma de Gramenet, Sant Feliu de Llobregat, Sant Adrià de Besòs, Molins de Rei, Viladecans, Gavà i Castelldefels. D’aquesta manera, seran un total de 15 municipis metropolitans amb servei AMBici.

2.600 bicicletes i 236 estacions

El servei posa a disposició dels ciutadans 2.600 bicicletes elèctriques en 236 estacions. Com a mínim, la meitat de les estacions tindran punt de recàrrega elèctrica, mentre que la resta seran energèticament autònomes per poder fer anar el sistema d'ancoratges mitjançant plaques fotovoltaiques. Segons Antoni Poveda, vicepresident de Mobilitat, Transport i Sostenibilitat de l’AMB: “Des de l'AMB, seguim fent realitat alternatives de mobilitat saludable i sostenible a la metròpolis de Barcelona. Esperem que l’AMBici sigui un veritable punt d'inflexió en l'ús de la bicicleta i un bon complement a la xarxa de transport públic”.

Es tracta d’un projecte cofinançat amb set milions d'euros del Pla de recuperació, transformació i resiliència del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana —fons Next Generation— i suposarà un nou impuls per potenciar i facilitar opcions de mobilitat sostenible a la metròpolis de Barcelona.

Última milla

Aquest nou servei metropolità, que recull l'experiència de l'e-Bicibox i pren el Bicing com a referent, s'emmarca en l'estratègia del Pla metropolità de mobilitat urbana (PMMU) 2019-2024, el full de ruta de les polítiques de mobilitat de la metròpolis de Barcelona per als pròxims anys, i del Pla d'actuació metropolità (PAM) 2019-2023.

Joan Maria Bigas, Director de Mobilitat, Transport i Sostenibilitat de l’AMB, destaca la condició d’última milla d’un servei “potent i de qualitat” que, des de la seva posada en marxa, “està sent tot un èxit acceptat per la ciutadania”. A més, segons Bigas, es tracta “d’un dels pocs exemples a Europa d’anar més enllà de la ciutat central” i fer palesa “l’existència de l’àrea metropolitana”.

L'AMBici està integrat amb el sistema de transport públic col·lectiu de la metròpolis de Barcelona per facilitar la intermodalitat amb altres mitjans de transport públic, com el Bus Metropolità, el metro, el tramvia o el ferrocarril. D’aquesta manera, tal i com apunta Carles Conill, Director de servei de Mobilitat Sostenible de l’AMB, “també es relliga aquests municipis amb la xarxa pedalable metropolitana, la Bicivia”. Per la seva part, Marc Iglesias, cap de servei de gestió de la Mobilitat Sostenible de l’AMB, afirma que, de moment, el comportament de la demanda del servei està complint les expectatives ja que “està esdevenint un mode de transport que permet la mobilitat interna del municipi i alhora la interconnectivitat amb les estacions de metro i de rodalies”.

e-SMARTbike 2.0

La flota de les bicicletes del servei AMBici, que funciona durant 19 hores, des de les cinc del matí fins a les 12 de la nit, cada dia de l’any, és 100% elèctrica, amb assistència al pedaleig. Concretament, el model e-SMARTbike 2.0, que ofereix la facilitat per maniobrar de manera àgil i segura, tot mantenint el control de la bicicleta, en un entorn urbà, i compta amb un motor central situat en la posició més baixa de la bicicleta.

Gràcies a aquesta configuració, quan l’usuari utilitza la bicicleta es configura un centre de gravetat baix que fa que la posició corporal sigui més vertical, la qual cosa garanteix que l’usuari se senti segur durant el trajecte i millori la seva experiència en la conducció i maniobrabilitat, sobretot en les corbes i els terrenys més complicats. Això ajuda a millorar-ne la conducció general, ja que el pes es distribueix millor al llarg de la bicicleta.

Tarifa promocional

Durant el 2023, l'AMB fa una tarifa promocional de 25 euros l'any per abonament, que permet 30 minuts d'us gratuïts per cada trajecte. Després dels 30 minuts gratuïts, costa 0,50 euros cada 30 minuts. A partir de l'any 2024, l'abonament tindrà un cost de 40 euros l'any, amb els primers 30 minuts a un preu de 0,15 euros. Després dels 30 minuts inicials, costarà 0,50 euros cada 30 minuts. Els usuaris que vulguin emprar la targeta física, la podran adquirir per un cost de sis euros. En cas d'emprar el servei amb l'aplicació mòbil, és gratuït.

Pel que fa a la integració de l'AMBici amb el servei de Bicing, s'han previst dues mesures: set estacions de pont o de transferència dels dos serveis i l'abonament metropolità, amb descomptes per als usuaris dels dos serveis.