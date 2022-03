Madrid volverá a acoger el Campeonato del Mundo de X-Trial

El próximo 2 de abril los mejores pilotos del panorama internacional visitarán el Madrid Arena, en la capital de España, tras varios años de ausencia de esta prueba. Desde que la Federación Internacional de Motociclismo denominase el Campeonato del Mundo de Trial Indoor como “X-Trial” y lo convirtiese, no solo en una competición, si no en un espectáculo de luces, sonido y emoción, el circuito no se había celebrado antes en la ciudad de Madrid.

Se trata de una pista con un diseño único, en la que se crean nuevos obstáculos, que supone un reto para los pilotos, que compiten individualmente, sorprendiendo al público asistente con sus habilidades encima una motocicletas profesionales.

A las habilidades de los pilotos se une un montaje, que animado por un speaker, involucra al público y le hace disfrutar de un show entretenido para todos los públicos, aunque no sean seguidores habituales del deporte.

Toni Bou, con sus 28 entorchados de Campeón del Mundo, quiere agrandar su extraordinario palmarés en Madrid que junto con otros siete pilotos compiten por ser los mejores del mundo. El 2 de abril a las 20 horas el Madrid Arena verá competir a Bou, los españoles Adam Raga, Jaime Busto y Gabriel Marcelli, el francés Benoit Bincaz, el italiano Matteo Grattarola y el noruego Sondre Haga, estos siete son ya seguros participantes de X Trial Madrid 2022, faltando solo por conocer quien completará el cuadro. Las entradas se pueden adquirir en la página web del campeonato.