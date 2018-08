Viajar con bebés: consejos y destinos para padres primerizos

Si tu cuñao es de los que siempre te dijo “Aprovechad ahora, que cuando tengáis un bebé se os acabó el chollo” quizá debería leer este artículo. Sí, viajar con bebés es posible y el mundo está lleno de parejas felices viajando con sus pequeñas criaturas, es una realidad. Quizá unas vacaciones en la playa te sepan a poco y una vuelta al mundo ni se te pase por la cabeza, pero sea cual sea tu destino preferido el espíritu viajero siempre está ahí. Quizá debas tomar nuevas precauciones, los ritmos sea otros y la logística no sea tan sencilla como antes, pero si quieres puedes, y antes de darte cuenta os habréis convertido en toda una familia viajera.

Para hablar con fundamento hemos consultado a un buen grupo de padres primerizos con hijos o hijas menores de 2 años para así contrastar opiniones, experiencias, consejos, sueños y temores. Algunos prefieren no salir de España y otros han visitado varios continentes con sus bebés, incluso los hay que piensan que es demasiado temprano para lanzarse a viajar, pero entre unos y otros hemos reunido una serie de conclusiones que te serán útiles si eres de los que le gustaría viajar con su bebé pero aún no ha llegado a dar el paso.

Los destinos de costa suelen ser recomendables por sus climas templados.

Hay bebés y bebés al igual que hay padres y padres, algunos bebés ponen las cosas más fáciles que otros pero también algunos padres son más relajados que otros. Seáis como seáis, el mundo os está esperando para que lo descubráis en familia.

Los requisitos de un buen destino para viajar con bebés

No nos vamos a engañar, escoger un destino al que viajar con nuestro bebé no es tan sencillo como hacerlo cuando sólo viajan adultos. Un bebé implica unas necesidades y unas exigencias a las que deberemos adaptar nuestra manera de viajar para que todos disfrutemos de la experiencia, y los padres que viajan con sus bebés lo tienen claro. Debe ser un destino en el que haya un fácil acceso a la sanidad y en el que la seguridad esté garantizada, para que no haya sobresaltos.

El porteo es altamente recomendable cuando nos movemos en ambientes rurales.

Un destino en el que no sea difícil comprar lo necesario en cualquier momento, en el que haya una generosa libertad de horarios y en el que, preferiblemente, el clima sea agradable, ni demasiado frío ni demasiado caluroso. Muchas veces se valora que sea un viaje en el podamos desplazarnos con nuestro propio vehículo, aunque sea de alquiler, para sentir el respaldo de ese techo. También los entornos rurales son más apreciados que las grandes ciudades, que a pesar de ofrecer un rápido acceso a los servicios necesarios pueden resultar más agobiantes al movernos con un bebé.

Unos cuantos consejos para viajar con bebés

Repasemos unas cuantas cuestiones que nos facilitará viajar con nuestros bebés. Puedes tener en cuenta estos consejos para viajar con niños, como que necesitarán su propia documentación si viajan al extranjero, pero si hablamos de bebés es conveniente puntualizar algunas más. Por ejemplo ¿carrito o porteo? La mayoría de los padres opta por combinar ambas opciones, usando el carrito para entornos más urbanos y el porteo en ambientes más rurales. Es recomendable tratar de encontrar un equilibrio entre las necesidades de los padres y las del bebé, porque si el bebé no está bien tampoco lo estarán sus padres y el viaje se convertirá en una mala experiencia.

Los más valientes llegan a animarse a realizar actividades en la naturaleza o viajes en los que los animales llaman la atención de los más pequeños.

Olvida los horarios, deja margen para todo y en todo momento, la palabra “prisa” ha de desaparecer de tu vocabulario. Esto también vale para no comprar entradas anticipadas para nada porque nunca se sabe qué puede pasar cinco minutos antes de que comience. La lactancia viaja contigo pero también es recomendable escoger alojamientos con cocina propia para poder preparar la comida de tu bebé como en casa. Algo especialmente recomendable y apreciado por los padres primerizos es viajar junto a otras familias con bebés, la unión hace la fuerza, y por supuesto no debes olvidar sus juguetes y elementos de entretenimiento, aunque eso seguro que no hace falta recordártelo…

Destinos recomendados para viajar con bebés

Cada bebé es un mundo y cada madre y padre otro tanto de lo mismo, pero muchos coinciden cuando se habla de destinos especialmente recomendados para viajar con bebés. Si hablamos de grandes viajes Europa se lleva la palma, es cercano y confiable. También lo es Estados Unidos aunque no muchos padres harían vuelos de más de 8 horas con sus bebés, lo mismo pasa con Sudamérica. Asia y África quedan a la cola pues el acceso al servicio médico, las posibles vacunas o caer en un destino conflictivo echa para atrás a la mayoría, aunque hay países como Japón altamente recomendables para viajar con bebés.

Los destinos rurales transmiten mayor tranquilidad a la hora de viajar con bebés.

Si hablamos de destinos internacionales pero cercanos Portugal es sin duda el país de moda entre las familias con bebés. Está cerca, tanto para ir como para volver en caso de necesidad, no es demasiado grande, se puede viajar fácilmente a tu aire, tiene playas, campos, cultura y gastronomía a gusto de todos, por lo que es un muy buen comienzo si es la primera vez que sales de España con tu bebé. Lo mismo pasa con Francia, fácil, accesible y cercano, donde un vuelo de menos de 2 horas no da tanto respeto al viajar con un bebé. Si preferimos quedarnos en España las zonas de costa en las que el clima es templado, como Andalucía y todo el Mediterráneo, suelen ser las más recurridas, sobre todo cuando aprieta el calor, pero también lo son las islas, tanto Canarias como Baleares, donde se puede disfrutar de ambientes muy distintos junto a nuestro bebé sin tener que recorrer grandes distancias una vez allí.