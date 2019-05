Los programas de orientación laboral y sus resultados: tres experiencias de usuarios de Andalucía Orienta de Faecta

Después de más de dos años ejecutando el programa Andalucía Orienta, la Federación Andaluza de Empresas Cooperativas de Trabajo (Faecta) puede celebrar haber conseguido insertar en el mercado laboral a decenas de personas, además de haber formado y asesorado a otras muchas para tener nuevas oportunidades de trabajo e incluso emprender sus propios negocios.

Porque este servicio, que Faecta pone en marcha dentro del programa que desarrolla la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo a través de sendas oficinas en Málaga y Sevilla, no sólo es para orientación laboral. Cuando los usuarios llegan con inquietudes emprendedoras, se les les apoya en ese proceso de emprendimiento. Nada mejor para conocer sus resultados que hablar con los usuarios del servicio. He aquí tres experiencias.

"He conseguido objetivos muy difíciles"

Rafael Falcón García, de 54 años, usuario de la oficina de Andalucía Orienta de Faecta en Sevilla, se acercó a este servicio en busca de asesoramiento laboral. Siempre ha trabajado en la hostelería, un sector que le gusta, pese a resultarle "muy estresante". Las técnicas de Faecta trabajaron con él su objetivo profesional y se decidió buscarle empleo como camarero de sala.

Rafael Falcón.

En un programa del Ayuntamiento de Sevilla hizo un curso y prácticas para ello y así inició la búsqueda de trabajo en restaurantes y cáterings de cierto nivel con el objetivo de ampliar horizontes. Tras haber trabajado por temporadas, su sueño ahora es conseguir estabilidad. Cuenta que empezó con prácticas en la cadena La Raza, después de haber pasado por Abades, y se siente muy satisfecho "de estas oportunidades de hacerlo con entidades de primer nivel".

Entiende que esto le abrirá nuevas posibilidades en su deseo de crecer profesionalmente. "Gracias a este programa, la verdad es que he conseguido unos objetivos muy difíciles y estoy muy satisfecho. Lo próximo será que me salga un buen contrato", remarca.

Yolanda Molina Moreno.

Por su parte, Yolanda Molina Moreno, usuaria de la misma unidad, tiene 59 años. Es un perfil de parada de larga duración (desde el 2014). Había gestionado su propia empresa en Madrid y se fue a vivir a Sevilla, donde contactó con este servicio en busca de apoyo para encontrar un empleo en un mercado laboral que desconocía. Ha realizado un curso de formación y lo próximo será realizar unas prácticas.

"Para mí ha sido fantástico. Estaba muy desanimada tras cuatro años sin trabajar". cuenta. "Me han gestionado los mejores cursos para mí, me han preguntado cómo me siento y me han animado a seguir cuando he decaído. Estoy ahora en un taller y lo importante es eso, que no he parado de hacer cosas. Es obligarte a salir y no tirar para otro lado", asevera.

"Tengo un trabajo gracias a ella"

Un empleo es lo que ha conseguido ya Mónica Baquero Martín, que también llegó a Faecta como parada de larga duración. Trabaja de ordenanza en un instituto después de haber pasado por la oficina de Andalucía Orienta de Faecta en Málaga. "Tengo este trabajo gracias a ellas. Me prestaron un servicio excelente, y siguen haciéndolo. No me había planteado nunca la posibilidad de trabajar en esto, lo veía muy difícil, imposible, y ellas me abrieron las puertas", explica.

En este sentido, refiere la ayuda recibida para cuestiones tan fundamentales como "adaptar mejor" su currículo. De momento, cubre una baja, pero se muestra optimista: "Ya he conseguido lo que se dice popularmente, meter cabeza, así que tengo mucha esperanza en el futuro".

Precisamente en Málaga, y dentro de lo que apuntábamos del asesoramiento para emprendedores, encontramos otro perfil. Es una mujer holandesa [prefiere que no salga su nombre] licenciada en derecho, que ha trabajado mucho en la banca en su país. Llegó hace 10 años en España. Vivía en Granada, pero tras su separación se mudó a Málaga donde empezó con Andalucía Orienta. Lleva dos meses. Ha decidido crear una cooperativa con dos jóvenes más de Holanda. Faecta le presta asesoramiento en emprendimiento para crear su cooperativa y le apoya en todos los trámites de constitución y puesta en marcha.

Son historias reales de gente corriente que un día encontró la manera de no cerrarse puertas y no rendirse en un mercado laboral cada vez más complejo.