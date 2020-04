El Parlamento regional aprueba medidas de emergencia contra el virus y Monago es llamado al orden

La Asamblea de Extremadura, en un ‘minipleno’ celebrado este lunes, ha validado tres decretos ley de la Junta sobre medidas de emergencia contra la crisis sanitaria, que contemplan la apertura del comercio en festivos, el aplazamiento de pago de impuestos, y reducir burocracia para poder ampliar el Presupuesto regional y realizar gastos contra la pandemia.

Ninguna de las tres votaciones ha conseguido el apoyo de PP, Ciudadanos o Unidas por Extremadura (UPE) y ha sido el PSOE el que ha sacado adelante los decretos en solitario, si bien Cs ha sido el más permisivo al abstenerse en los tres, el PP ha votado contra dos y se ha abstenido en uno (la reducción de burocracia), y la coalición de izquierda ha votado en contra de la apertura en festivos mientras que se ha abstenido en los otros dos.

Unanimidad sin embargo de los tres en criticar la falta de actividad parlamentaria desde que empezó el virus, y por tanto de su poder de criticar, o también aportar ideas, en la acción de gobierno; ha sido un ‘minipleno’ o Diputación permamente (la forman solo 18 de los 65 diputados) en el que han estado los líderes José Antonio Monago (PP), Cayetano Polo (Cs) e Irene de Miguel (UPE), pero no así el presidente de la Junta, Fernández Vara, que se reserva para su comparecencia parlamentaria este próximo jueves 23.

La reunión ha empezado con un minuto de silencio por las víctimas, a las cuales se han referido también, con sus condolencias, todos los oradores.

“Contar muertos”

El incidente destacable de la sesión ha venido cuando la diputada socialista Pilar Álvarez, en el debate sobre la apertura de comercio en festivos, ha recriminado al PP su “falta de colaboración” en esta crisis y sobre todo cuando ha señalado, mirando a los bancos del PP, que mientras algunos“se empeñan en salvar vidas”, otros lo hacen en “contar muertos pensando en su futuro personal político”.

En ese momento el líder del PP, Monago –que días atrás acusó al Gobierno y la Junta de “ocultar” muertes-, ha empezado a protestar, gesticular, y a decir cosas que no se han escuchado por la retransmisión por internet de la sesión, por lo que la presidenta de la Cámara, Blanca Martín, le ha llamado al orden una vez y luego la segunda. “No voy a llamarle al orden por tercera vez”, le ha advertido, avisándole de que la tercera supondría la expulsión del pleno.

Monago rechazando la llamada de atención por parte de la presidenta de la Cámara

No obstante Monago ha seguido pero Martín ha preferido la prudencia: “Señor Monago, la próxima vez será la tercera llamada al orden”.

La portavoz del PP, Cristina Teniente, ha pedido que esas palabras de Pilar Álvarez se borraran del diario de sesiones, cosa a la que la presidenta de la Cámara no ha respondido

Los muertos por la pandemia han salido más de una vez en este minipleno parlamentario, de hecho la misma Teniente en el debate del segundo de los decretos ha aludido, dirigiéndose al grupo socialista, a “los muertos que tienen a la espalda”, y Laureano León, también del PP, ha hecho otra referencia.

Abrir comercio en festivos

El primero de los decretos, que permite a las grandes superficies comerciales abrir en festivos sin limitación, ha sido defendido por el consejero de Economía, Ciencia y Agenda Digital, Rafael España, que lo ha hecho afirmando que se trata de evitar aglomeraciones, espaciar las compras, y también facilitar al comercio tener unas horas para desinfección y reposición de mercancías, una medida que se puso en marcha hace varias semanas cuando “recordemos que todavía había algún problema de abastecimiento y por ejemplo faltaba papel higiénico”.

Para Cristina Teniente (PP), que ve “un escándalo” la actuación de la Junta en esta emergencia, es criticable que se aliente al ciudadano a salir más con esas facilidades, pero ha empleado más tiempo en reprochar el “secuestro de la democracia” con una Asamblea que no se reúne, y a la cual el presidente Vara “la tiene abandonada desde su debate de investidura el año pasado”.

La también ex vicepresidenta de la Junta con Monago ha hecho pública y ratificada la negativa del PP a acudir a las reuniones que le convoque el Gobierno regional mientras “en vez de invitarnos, tengamos que pinchar un enlace para confirmar asistencia; no vamos a participar en simulacros de reuniones, no vamos a ser cómplices de un supuesto debate”. El PP no ha ido a las dos últimas citas de un comité regional de crisis al que sí van por el contrario Ciudadanos y UPE.

Fernando Baselga (Cs) ha expresado la voluntad de su partido para ayudar en esta crisis pero ha pedido más comunicación y consulta, más contacto para tener la oportunidad “no solo de criticar, que también, sino de aportar ideas; no obstante les vamos a dejar trabajar aunque luego cuando todo esto pase habrá muchas responsabilidades”.

Para Irene de Miguel (UPE) el decreto de apertura en festivos ha sido un error y ha vuelto a pedir su retirada, tras recordar que los sindicatos están en contra y que su aplicación obedece a pensar más “en el negocio, en el beneficio” de las grandes superficies, que en los derechos laborales y seguridad de sus trabajadores, así como en el pequeño comercio.

Pilar Álvarez

Pilar Álvarez (PSOE), ha defendido la apertura para “esparcir compras”, evitar aglomeraciones, poder desinfectar, “y quién sabe si no ha evitado algún Erte en alguna empresa”.

El decreto ley ha sido finalmente validado por 34 votos a favor (PSOE), 24 en contra (PP más UPE) y 7 abstenciones (Cs).