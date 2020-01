Vara tacha de "zafia" la gestión política de Vox en Ayuntamiento de Badajoz

El presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, ha calificado de “zafia” la gestión política del concejal de Vox en el Ayuntamiento de Badajoz, Alejandro Vélez, a quien la dirección nacional del partido exige que devuelva el acta de concejal por no haber rescindido el contrato como asesor del ex dirigente del PP Juan Morales Álvarez, un empleado que le concedió quien gracias a Vélez es alcalde de Badajoz, Francisco Fragoso.

"Gente como esta está destrozando la política", ha declarado Vara en Mérida a preguntas de los periodistas sobre la decisión de Vox.

"La alcaldía ha tenido que contratar a dos señores que al perder las elecciones autonómicas, no habían salido diputados y ahora se dividen y se pelean", ha dicho en referencia a Juan Morales, ex dirigente del PP y que cobra del Ayuntamiento como asesor de Vélez, y Antonio Pozo, ex alcalde por el PP en Guadiana y contratado como secretario del edil derechista.

A Vara le gustaría que la ciudadanía se mantuviera alejada de "esta parte de la política" que no tiene nada que ver con la política en la que cree, "la buena, la transformadora, la que ayuda a la vida de las personas".